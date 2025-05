La Fda avvia il ritiro dei farmaci pediatrici al fluoro ingeribile: “rischi per il microbioma e lo sviluppo dei bambini”

MeteoWeb

L’Agenzia Usa del farmaco Fda annuncia di avere avviato un’azione per rimuovere dal mercato i farmaci da prescrizione a base di fluoro ingeribile concentrato per bambini. A differenza del dentifricio al fluoro o dei collutori al fluoro – spiega la Food and Drug Administration in una nota – questi prodotti vengono ingeriti da neonati e bimbi piccoli. Non sono mai stati approvati dalla Fda, si precisa. Ed è stato dimostrato che il fluoro ingerito altera il microbioma intestinale, il che è motivo di grande preoccupazione, considerato lo sviluppo precoce della flora batterica dell’intestino durante l’infanzia. Altri studi hanno suggerito un’associazione tra fluoro e disturbi della tiroide, aumento di peso e possibile calo del Qi, si legge ancora.

“Il modo migliore per prevenire la carie nei bambini – afferma il commissario della Fda, Marty Makary – è evitare un consumo eccessivo di zuccheri e mantenere una buona igiene dentale, non alterare il microbioma del bimbo. Per lo stesso motivo per cui il fluoro può uccidere i batteri sui denti, può anche uccidere i batteri intestinali importanti per la salute di un bambino”. Per questo “sto dando istruzioni al nostro Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci di esaminare le prove relative ai rischi di esposizione sistemica al fluoro derivante da farmaci pediatrici ingeribili a base di fluoro soggetti a prescrizione medica, regolamentati dalla Fda, per informare meglio i genitori e la comunità medica su questo settore emergente. Quando si tratta di bambini, dovremmo puntare sulla sicurezza”, ammonisce il commissario Fda. L’agenzia ha fissato al 31 ottobre la data-obiettivo per il completamento della revisione sulla sicurezza di questi farmaci e di un periodo di consultazione pubblica, nonché per l’adozione di misure appropriate in merito al ritiro dei prodotti dal mercato.

Parallelamente a questa valutazione, il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti prevede di diffondere le migliori pratiche per l’igiene dentale nei bambini, che siano fattibili, efficaci e non alterino la salute intestinale. “Porre fine all’uso del fluoro ingeribile è un’esigenza che si attende da tempo – dichiara il segretario del dipartimento, Robert Kennedy Jr – Sono grato al commissario Makary per la sua leadership su questa questione vitale che tutela direttamente la salute e lo sviluppo dei nostri bambini. Questa decisione ci avvicina di un passo alla realizzazione della promessa del presidente Trump: ‘Make America healthy again’. La Fda ricorda che diversi stati hanno adottato misure per fermare la fluorizzazione dell’acqua potabile, e il fluoro non viene aggiunto all’acqua potabile nella maggior parte dell’Europa e degli altri Paesi del mondo. Questa azione dell’ente regolatorio Usa – conclude la nota – è in linea con l’iniziativa ‘Make american healthy again’ del segretario Kennedy, per garantire che i bambini crescano in un ambiente sano”.