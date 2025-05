Festa della Mamma 2025, un Doodle floreale da Google

MeteoWeb

Questa domenica, 11 maggio 2025, Google onora la Festa della Mamma con un Doodle incantevole e delicato, un omaggio floreale che cattura l’essenza dell’amore e della cura materna. La pagina del motore di ricerca si veste di colori tenui e forme sinuose, trasformando il celebre logo in una composizione che celebra la bellezza e la vitalità della maternità.

Il Doodle di Google per la festa della Mamma 2025

Il Doodle presenta la parola “Google” stilizzata come un rigoglioso tralcio verde, le cui lettere si trasformano in steli che sorreggono boccioli e fiori di un vivace arancio e un verde tenero. Un fiore pienamente sbocciato, con petali frastagliati che irradiano calore, si appoggia delicatamente alla “G” iniziale. Altri boccioli, alcuni ancora chiusi e promesse di futura bellezza, spuntano dalle altre lettere, simboleggiando la crescita, l’amore nutriente e il perpetuo ciclo della vita che le madri incarnano. Lo stile acquerello conferisce al Doodle un aspetto morbido e sognante, evocando sentimenti di affetto e tenerezza.

Questo omaggio visivo ci ricorda l’importanza di celebrare le figure materne nelle nostre vite, riconoscendo il loro amore incondizionato, il loro sostegno instancabile e il loro ruolo fondamentale nella crescita e nel benessere di individui e società.

Un omaggio universale

La Festa della Mamma è una celebrazione sentita in tutto il mondo, sebbene le date e le tradizioni possano variare. Le sue origini moderne possono essere rintracciate negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, grazie all’instancabile impegno di donne come Ann Jarvis. Dopo la morte di sua madre nel 1905, Jarvis si batté con passione per istituire una giornata nazionale in onore di tutte le madri. Il suo desiderio si concretizzò nel 1914, quando il presidente Woodrow Wilson dichiarò ufficialmente la seconda domenica di maggio “Mother’s Day”.

Tuttavia, le radici della celebrazione della maternità affondano in tradizioni ben più antiche. Nell’antica Grecia si onorava Rea, la madre degli dei, mentre i Romani celebravano la dea Cibele. In Gran Bretagna, nel XVII secolo, si celebrava la “Mothering Sunday”, una domenica dedicata al ritorno alla chiesa madre della propria parrocchia e che spesso vedeva i figli che lavoravano lontano tornare a casa per visitare le loro madri e le loro famiglie.

Oggi, la Festa della Mamma è celebrata in modi diversi in tutto il mondo. Molti Paesi mantengono la tradizione di dedicare la seconda domenica di maggio a questa ricorrenza, esprimendo il proprio amore e la propria gratitudine attraverso regali, fiori, biglietti e momenti speciali trascorsi insieme. È un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale che le madri svolgono nelle nostre vite e per onorare il loro contributo insostituibile.

Il Doodle di Google di oggi si unisce a questo coro globale di celebrazioni, ricordandoci, con la sua delicata bellezza floreale, il prezioso dono dell’amore materno.