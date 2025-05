Festa della Mamma, il commovente omaggio dei Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

“La divisa la indosso io. Ma forza, coraggio, determinazione, umanità me li hai trasmessi tu, giorno dopo giorno. Grazie, mamma“: questo il significativo messaggio che accompagna un commovente video pubblicato dai Vigili del Fuoco, in occasione della Festa della Mamma, oggi 11 maggio 2025. Un tributo sentito e toccante dedicato a tutte le madri, per ricordare con affetto e riconoscenza il loro coraggio, la loro forza quotidiana e il ruolo fondamentale che svolgono nella vita di ciascuno di noi, anche nei momenti più difficili, con amore incondizionato e straordinaria dedizione.