Festa delle Oasi e riserve Lipu: appuntamento sabato 17 e domenica 18 maggio

Ascoltare il canto degli uccelli, ammirarne il volo in una palude o dall’alto di una scogliera, riconoscere un albero, inseguire una libellula sul prato, godersi il profumo di un fiore. Tutto questo sarà possibile sabato 17 e domenica 18 maggio con la Festa delle oasi e delle riserve della Lipu, 29 aree ricche di biodiversità e natura protetta in tutta Italia. Tanto birdwatching, visite guidate dai volontari e dallo staff della Lipu, giochi e laboratori per i più giovani, corsi, censimenti, mostre fotografiche, presentazioni di libri e alcune emozionanti liberazioni di animali curati nei centri recupero della Lipu: vasto il programma di iniziative – nell’anno in cui la Lipu festeggia i suoi 60 anni di attività – che si rivolgono alle famiglie, ai ragazzi e agli appassionati di natura (programma completo su www.lipu.it).

Il sistema delle Oasi e riserve della Lipu nasce nel lontano 1979 con l’istituzione dell’Oasi Crava Morozzo, in Piemonte. Sottratte alla speculazione e al degrado, le oasi sono cresciute fornendo numerosi esempi di ripristino della natura, in anticipo di decenni sul nuovo Regolamento europeo del 2024, la Nature Restoration Law, per adempiere la quale anche l’Italia dovrà adottare, entro il 2030, misure di ripristino sul almeno il 20% delle aree degradate a terra e a mare, mentre entro il 2050 il ripristino dovrà essere esteso a tutti gli ecosistemi degradati.

Tanti gli eventi speciali della Festa delle Oasi e riserve della Lipu, come le liberazioni pubbliche di uccelli selvatici soccorsi e curati dai Centri recupero della Lipu, che avverranno nella Riserva del Chiarone-Oasi Lipu Massaciuccoli (LU), nella Riserva naturale Lago di Santa Luce (PI), nell’Oasi Lipu Chm di Ostia e nell’Oasi Lipu Soglitelle, in provincia di Caserta.

Ma anche eventi di citizen science, come, sabato 17, nella Riserva Bosco Negri (PV) dove si svolge il progetto GuardIAS, oppure con i censimenti degli uccelli e delle farfalle all’Oasi Cesano Maderno (MB) o le giornate Bioblitz della Regione Lombardia nella Riserva Palude Brabbia (VA), in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori.

Nell’Oasi Lipu Gravina di Laterza (TA) si andrà alla scoperta del falco grillaio, piccolo rapace che popola i cieli dei paesi murgiani, mentre nell’Oasi Lipu Castel di Guido (Roma) si compirà, attraverso uno spettacolo di teatro itinerante, un vero viaggio lungo il sentiero delle rondini, la migrazione e l’interazione di questa specie con gli esseri umani. Nella Riserva Torrile e Trecasali (Parma) suggestivi appuntamenti alle 6,30 per ammirare la palude all’alba e, alle 18, per il rientro degli aironi nella popolatissima garzaia della Riserva. Nella Riserva naturale Saline di Priolo (SR), invece, i bambini parteciperanno a un laboratorio creativo dove costruiranno e personalizzeranno il proprio binocolo. Si andrà a “caccia” di libellule, invece, con un entomologo nell’Oasi Lipu di Arcola (SP), un insetto utile indicatore ambientale e minacciato. Una passeggiata tra falchi di palude, nibbi e poiane condurrà invece, nella Riserva Palude Brabbia, a riconoscere le erbe selvatiche commestibili e il loro uso in cucina. Fino a un centinaio infine le orchidee (come l’orchis purpurea) da ammirare nell’Oasi Lipu di Bianello (RE), dove sono in programma anche escursioni al tramonto. Appuntamento alle 5 di sabato, infine, alla Riserva del Chiarone -Oasi Lipu Massaciuccoli per un’escursione a bordo dei caratteristici barchini da palude, per assistere alla magia del risveglio della natura nei luoghi che hanno ispirato il Maestro Giacomo Puccini.

Nelle oasi e riserve della Lipu è possibile osservare 300 specie di uccelli selvatici tra cui specie rare come il falco della regina, che con 100 coppie nidifica nell’Oasi Lipu Carloforte, in Sardegna; il fenicottero, presente con 1.000 coppie alla Riserva Saline di Priolo della Lipu, in Sicilia; la cicogna nera e il lanario all’Oasi Lipu Gravina di Laterza, in Puglia; la grande garzaia della Riserva naturale di Torrile e Trecasali, nella pianura parmense, che vanta ben 400 coppie, e tante altre specie rare o non comuni.

“Il nostro sistema Oasi e riserve – dichiara Alessandro Polinori, presidente della Lipu– avviato fin dal 1979 con l’istituzione dell’Oasi Crava Morozzo, in Piemonte, risponde in pieno alla filosofia del nuovo Regolamento europeo sui ripristini della natura: pensiamo ai casi di Torrile, in provincia di Parma, del Parco Pantanello, a Latina, del Chm di Ostia e della stessa Crava Morozzo. Natura che si è ripresa il proprio spazio dopo progetti di ripristino ambientale e dove la biodiversità è esplosa tanto da farne dei fiori all’occhiello a livello nazionale. Con questa Festa celebreremo la biodiversità delle Oasi e delle Riserve e, inoltre, i 60 anni della Lipu, il cui percorso, partito nel 1965, è fortemente intrecciato con tutte le aree che siamo riusciti a sottrarre alla speculazione e al degrado, creandone dei ‘paradisi’ della natura”.

Il sistema oasi e riserve della Lipu ospita complessivamente circa 5mila differenti specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi.

Durante la Festa sarà possibile iscrivere tutti i nuovi soci (sia adulti, che famiglie, che junior) con la formula Amico Lipu che prevede un’iscrizione per 6 mesi con la quota di 10 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi sotto i 14 anni e 20 euro per le famiglie