Festival delle Regioni, il Piemonte protagonista a Venezia: focus su Made in Italy, salute e sostenibilità

Nella seconda giornata del Festival delle Regioni, a Venezia, lunedì 19 maggio il vicepresidente della Giunta Regionale Piemonte, Elena Chiorino, parteciperà al Tavolo 1 dedicato al ‘Made in Italy’; l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, al Tavolo 2 ‘Cibo, alimentazione, salute e benessere’; l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi al Tavolo 4 ‘Territori e città più sostenibili’. “Partecipare al tavolo sul Made in Italy è un’opportunità preziosa per valorizzare ciò che rende la nostra Nazione unica: la capacità di trasformare tradizione, bellezza e saper fare in innovazione e competitività – afferma Elena Chiorino -. Il Piemonte porta a Venezia il contributo di un sistema produttivo radicato e dinamico, che eccelle nella manifattura, nell’agroalimentare, nella meccanica di precisione e nel tessile, così come nell’arte e nella cultura. L’obiettivo è rafforzare l’identità del Made in Italy come leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori, la formazione di nuove competenze e la creazione di occupazione di qualità, mettendo al centro il lavoro e l’impresa Racconteremo l’orgoglio, la passione, l’impegno dietro allo straordinario saper fare italiano”.

La presenza della Regione Piemonte “al Tavolo 2 del Festival delle Regioni – interviene l’assessore Riboldi – rappresenta un’importante occasione di confronto su temi cruciali per il presente e il futuro dei nostri territori. Alimentazione, salute e benessere sono ambiti strategici di politica pubblica e pilastri di una visione integrata dello sviluppo sostenibile. Come Regione, siamo impegnati nella promozione di sistemi alimentari sani, accessibili e rispettosi dell’ambiente, attraverso il sostegno alle filiere locali, all’educazione alimentare e alla valorizzazione della biodiversità agroalimentare piemontese. Questo tavolo di lavoro, guidato da esperti di altissimo profilo – conclude Riboldi – è un’opportunità per rafforzare la sinergia tra istituzioni, ricerca, imprese e cittadini, con l’obiettivo di costruire politiche che migliorino la qualità della vita e tutelare la salute della collettività”.

“Intervenire al tavolo su Territori e città più sostenibili significa affrontare una sfida fondamentale per il futuro, costruire un modello di sviluppo che coniughi innovazione, accessibilità e rispetto per l’ambiente, – sottolinea Marco Gabusi – Il Piemonte è fortemente impegnato nella transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture, con investimenti strategici sul trasporto pubblico, l’intermodalità, la rigenerazione urbana e la riduzione delle emissioni. Portiamo a Venezia il nostro impegno concreto per rendere i territori più vivibili, attrattivi e resilienti”.