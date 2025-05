Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025: sostenibilità e competitività al centro del dibattito nazionale

MeteoWeb

Prende ufficialmente il via questa settimana la nona edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile con l’evento inaugurale del 7 maggio “Sostenibilità o competitività? Un falso dilemma” che si terrà a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, per promuovere una riflessione sul ruolo del settore privato nell’attuazione dell’Agenda 2030 a dieci anni dalla sua adozione. Nel corso dell’incontro l’Alleanza presenterà anche il suo nuovo Rapporto di Primavera “Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050: il falso dilemma tra competitività e sostenibilità” che contiene un inedito lavoro di analisi sugli scenari di medio e lungo periodo per diversi comparti produttivi, realizzato con Oxford Economics. Il 9 maggio sarà invece la volta di Genova, dove, presso il Palazzo Ducale, avrà luogo l’evento “L’elefante nella stanza. Il valore (non solo ambientale) della biodiversità”, con l’obiettivo di stimolare un confronto tra esperti di alto profilo, rappresentanti delle istituzioni e stakeholder, sulla centralità della biodiversità, non solo in chiave ambientale, ma anche economica e sociale. Parteciperà al dibattito anche il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Entrambi gli eventi potranno essere seguiti sia in presenza che in diretta streaming sui canali web e social dell’ASviS.

Tra gli eventi dell’Alleanza rientrano anche altre iniziative. Si tratta di Libri in Agenda, una rassegna di otto presentazioni di libri, che attraverso il dialogo con autori, esperte ed esperti, mirano a stimolare un dibattito informato e ad approfondire aspetti specifici dello sviluppo sostenibile. Tutti gli appuntamenti saranno ospitati dal Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Avrà inizio invece online, l’8 maggio, Voci sul Futuro, il ciclo di appuntamenti che vede il direttore dell’Ansa Luigi Contu, insieme al direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini, confrontarsi con esperti italiani e internazionali su diversi argomenti, cruciali non solo per il presente, ma soprattutto per le implicazioni nei prossimi anni.