Un nuovo orizzonte nella diagnosi della fibrillazione atriale: monitoraggio senza contatto tramite radar e intelligenza artificiale

Un sistema di rilevamento contactless della fibrillazione atriale (AF) che sfrutta le tecnologie radio e l’intelligenza artificiale (IA) è stato recentemente presentato sulle pagine di “Nature Communications”. Si tratta di un’innovazione che promette di rivoluzionare il monitoraggio cardiaco, anticipando la diagnosi rispetto ai metodi clinici tradizionali. La fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca sostenuta più comune al mondo, colpendo milioni di persone e contribuendo significativamente alla morbilità e mortalità cardiovascolare. La sua progressione è subdola: spesso asintomatica nelle fasi iniziali, evolve da episodi parossistici a stati persistenti e permanenti, aumentando il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze gravi. Tradizionalmente, la diagnosi viene effettuata con l’elettrocardiogramma (ECG), che però richiede il contatto fisico con il paziente e viene eseguito solo quando vi sono sintomi o durante controlli occasionali. Questo approccio non consente un’identificazione tempestiva delle prime fasi della malattia.

Un sistema rivoluzionario: radar e intelligenza artificiale

Yan Chen e colleghi hanno sviluppato un sistema di monitoraggio del cuore completamente contactless che rileva i micromovimenti meccanici cardiaci attraverso segnali radar millimetrici. Tali dati vengono poi analizzati da una rete neurale addestrata mediante trasferimento di conoscenza da diagnosi ECG: in pratica, il sistema “impara” le caratteristiche dell’AF da dati ECG per poi riconoscerle nei segnali meccanici captati dal radar.

Validazione clinica su larga scala

Il sistema è stato testato su 6.258 pazienti ambulatoriali, di cui 229 con fibrillazione atriale, registrando le vibrazioni cardiache per 30 secondi. I risultati sono impressionanti:

Sensibilità: 0,844 (95% CI, 0,790–0,884)

Specificità: 0,995 (95% CI, 0,993–0,997)

F1-score: 0,854

Accuratezza: 0,990

Prestazioni del tutto comparabili con l’ECG, come dimostrato anche dalla curva ROC e da test di confronto diretti.

Monitoraggio nella vita quotidiana

Un ulteriore studio ha coinvolto 27 soggetti monitorati durante il sonno nella propria abitazione. Il radar è stato posizionato sopra il letto senza necessità di rimuovere coperte o indumenti. Il sistema ha diagnosticato correttamente 2 casi di AF prima ancora della conferma clinica, dimostrando una precisione del 100% nei test notturni. In un secondo studio, su 5 pazienti sottoposti ad ablazione cardiaca, il sistema è stato in grado di rilevare la transizione tra stato fibrillante e ritmo sinusale regolare prima e dopo l’intervento, evidenziando un’elevata sensibilità al cambiamento di stato.

Solidità del sistema e confronto con altri metodi

Rispetto ad altri approcci di rilevamento dell’AF con segnali radio (ad es. quelli di Zhao et al. e Izumi et al.), il nuovo sistema offre prestazioni superiori, con un F1-score tre volte più elevato. Inoltre, anche in presenza di variazioni morfologiche dovute all’indice di massa corporea (BMI), il sistema mantiene una performance stabile, con accuratezza sempre superiore all’85% anche nei soggetti obesi.

Potenzialità e limiti

Questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti verso un monitoraggio cardiaco continuo, personalizzato e proattivo, integrabile nella vita quotidiana. Tuttavia, l’efficacia del sistema è stata dimostrata solo in condizioni stazionarie (ad es. durante il sonno). Restano da esplorare le prestazioni in contesti dinamici o durante attività fisiche leggere. L’innovazione proposta da Chen e colleghi non solo estende i limiti della diagnostica cardiologica, ma apre una nuova era per la “ritmologia wireless”. La possibilità di rilevare la fibrillazione atriale in modo contactless, preciso e precoce potrebbe trasformare radicalmente la prevenzione cardiovascolare e la gestione delle aritmie, con implicazioni rilevanti per la sanità pubblica.