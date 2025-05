Filippine, erutta il vulcano Kanlaon: imponente nube di cenere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Kanlaon, situato nelle Filippine centrali, è tornato a eruttare, lanciando in aria una densa colonna di cenere e detriti che ha raggiunto un’altezza di circa 3 km. Si tratta di uno dei 24 vulcani attivi nell’arcipelago del Sud/Est asiatico, già protagonista di un’eruzione lo scorso aprile. Secondo l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs), l’eruzione, di tipo moderatamente esplosivo, è iniziata alle 02:55 locali di martedì (le 20:55 di lunedì in Italia) e si è protratta per circa 5 minuti. L’allerta vulcanica è rimasta al livello 3 su 5, lo stesso già in vigore da dicembre, quando venne disposta un’evacuazione preventiva delle aree circostanti. Anche il raggio di sicurezza di 6 km attorno al cratere è stato mantenuto.

Il Kanlaon, che si trova sull’isola di Negros, è monitorato costantemente per il rischio di ulteriori attività eruttive. Il vulcano è noto anche per l’improvvisa eruzione dell’agosto 1996, durante la quale persero la vita 3 escursionisti che si trovavano vicino alla sommità.