Filippine, via a tre mega parchi eolici galleggianti da 4 GW: parte il progetto BuhaWind Energy

Il Governo di Manila ha annunciato l’avvio di tre nuovi progetti da flottante offshore eolico – per una capacità complessiva di 4 GW – all’interno dell’iniziativa BuhaWind Energy Filippine. Gli impianti hanno ottenuto il Certificato di Energia di Rilevanza Nazionale (CEPNS) dal Dipartimento dell’energia delle Filippine. La designazione CEPNS concessa dal DOE semplifica le procedure di autorizzazione e accelera le tempistiche dei progetti, dando priorità al coordinamento tra le autorità nazionali e locali. Gli impianti autorizzati sono quelli di Northern Luzon, con una capacità di 2 GW, Northern Mindoro, da 1 GW e East Panay, sempre da 1 GW. Le nuove installazioni saranno tutte realizzate a una distanza compresa tra 1 e 18 chilometri dalla costa, in un’area con profondità comprese tra 80 e 800 metri, condizioni ideali per l’utilizzo di tecnologie galleggianti.

Il primo parco eolico a entrare in funzione sarà Northern Luzon, situato al largo di Ilocos Norte, con l’avvio delle operazioni previste nel 2030. Seguiranno Northern Mindoro, al largo di Occidental Mindoro e Batangas, nel 2031, e East Panay, nelle acque di Iloilo e Guimaras, con l’avvio previsto nel 2033. I tre impianti, che avranno una vita produttiva di 30 anni, hanno anche potuto avvalersi del Green Lane Certificate, che ha permesso di accelerare il rilascio di permessi e licenze, snellendo i tempi burocratici.

Questo attestato, rilasciato dal Board of Investments, è riservato a un’iniziativa considerata strategica per lo sviluppo economico e tecnologico delle Filippine. Il riconoscimento è in linea con l’impegno del governo per espandere la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, migliorare la sicurezza della rete e stimolare l’occupazione locale attraverso investimenti in energia pulita. Il Governo di Manila si è posto come obiettivo di sviluppare 28 GW di energia eolica offshore entro il 2040.