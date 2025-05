Firenze capitale mondiale della chirurgia robotica: al CILR-AI 2025 la prima vescica trapiantata nella storia

MeteoWeb

Dal 4 al 6 giugno 2025, la città di Firenze ospiterà la 21ª edizione di “Challenges in Laparoscopy & Robotics – AI (CILR-AI)”, un congresso che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i leader della chirurgia urologica mini-invasiva e robotica. In un contesto medico-scientifico sempre più globale e interconnesso, CILR-AI 2025 si conferma tra gli eventi più rilevanti a livello mondiale, con la partecipazione prevista di oltre 1.000 delegati provenienti da più di 50 paesi.

Questa edizione straordinaria è organizzata da un comitato scientifico d’eccellenza, composto da luminari di fama internazionale:

Vito Pansadoro, Direttore del Centro di Laparoscopia della Fondazione Vincenzo Pansadoro, Clinica Pio XI di Roma, ideatore e organizzatore del CILR-AI fin dalla sua nascita;

Inderbir Gill, Direttore del Dipartimento di Urologia presso la Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles;

Andrea Minervini, Direttore dell’Urologia e Andrologia dell’AOU Careggi di Firenze;

James Porter, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Robotica presso il Swedish Medical Center di Seattle;

Giuseppe Simone, Direttore del Dipartimento di Urologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma;

Xu Zhang, Direttore del Dipartimento di Urologia del Chinese PLA General Hospital 301 di Pechino.

All’interno di questo prestigioso contesto, il congresso ospiterà un momento storico: il professor Inderbir Gill presenterà in anteprima mondiale il follow-up clinico del primo trapianto di vescica umana mai eseguito, effettuato il 4 maggio 2025 presso il Ronald Reagan UCLA Medical Center, su un paziente in dialisi da sette anni. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con il professor Nima Nassiri dell’Università della California di Los Angeles.