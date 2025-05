Fiume atmosferico negli USA: piogge intense anche in Florida, colpita dalla siccità

MeteoWeb

Un fiume atmosferico, un’enorme corrente di umidità trasportata nell’atmosfera, sta attraversando il Sud/Est degli Stati Uniti, promettendo giorni di piogge intense e diffuse. Questo fenomeno, simile per intensità a quelli che spesso colpiscono la costa occidentale americana, è in grado di riversare al suolo enormi quantità d’acqua. Si estende per quasi 3mila km, dal Centro America fino agli stati del medio Atlantico, alimentando precipitazioni intense su un’ampia porzione del territorio.

Tempistiche e aree colpite

Il sistema di bassa pressione responsabile di questo evento si muove lentamente, ostacolato da un’area di alta pressione più a Nord. Questa configurazione impedisce un rapido spostamento del maltempo, favorendo accumuli di pioggia prolungati nel tempo.

Dalla fine della settimana scorsa, il Florida Panhandle ha già registrato episodi di allagamenti locali. Sabato pomeriggio, un tornado ha causato danni significativi vicino a Destin ed Esto (Florida), mentre violenti temporali hanno abbattuto alberi e determinato interruzioni di corrente elettrica nel Sud/Est dell’Alabama e nel Sud/Ovest della Georgia.

Le previsioni indicano che la pioggia continuerà a colpire l’area fino almeno a metà settimana. Le zone che andranno da Alabama e Florida fino a Nord e Sud Carolina e alla Virginia potrebbero ricevere tra i 50 e i 150 millimetri di pioggia entro mercoledì.

Rischi e benefici

Per la Florida, la notizia potrebbe inizialmente sembrare positiva. Lo Stato, alle prese con una delle stagioni più secche degli ultimi anni, è stato recentemente afflitto da incendi spontanei causati dalla vegetazione arida. La pioggia abbondante potrebbe contribuire ad alleviare la siccità e a ridurre il rischio di roghi.

Tuttavia, l’eccesso di precipitazioni su terreni asciutti e compattati può facilmente trasformarsi in un rischio idrogeologico. Le aree urbane, ma anche le zone collinari e montuose degli Appalachi, sono particolarmente vulnerabili a episodi di alluvioni lampo (flash flood), con potenziali impatti su infrastrutture, trasporti e sicurezza pubblica.

Uno sguardo più ampio al fenomeno

I fiumi atmosferici non sono una novità, ma la loro frequenza e intensità stanno ricevendo crescente attenzione da parte della comunità scientifica. Sebbene più noti per gli effetti drammatici che producono sulla costa pacifica, questi eventi dimostrano come anche il versante orientale degli Stati Uniti possa essere esposto a dinamiche meteorologiche estreme.