Focolaio di aviaria a Belo Horizonte: dichiarato lo stato di emergenza sanitario

Il governo dello stato brasiliano di Minas Gerais ha confermato il primo focolaio dell’influenza Aviaria ad alta patogenicità (H5N1) e ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio. La malattia è stata individuata su due oche e su un cigno nero selvatico all’interno di una proprietà rurale nella regione metropolitana della capitale Belo Horizonte. Non si tratta dunque di animali allevati e destinati alla catena produttiva di alimenti. “Tutte le misure necessarie a evitare la contaminazione degli animali destinati al commercio sono in corso. Si tratta di un lavoro di sorveglianza sanitaria di altissimo livello”, ha dichiarato il vicegovernatore di Minas Gerais, Mateus Simões.

“Voglio rassicurare la popolazione che non c’è alcun rischio nel consumo di carne avicola o uova. Il rischio riguarda solo chi ha contatti diretti con uccelli malati”, ha aggiunto. La scorsa settimana le autorità di Minas Gerais avevano mandato al macero 450 tonnellate di uova fertili provenienti dall’allevamento di Montenegro – nello stato di Rio Grande do Sul – dove era stato individuato il primo e finora unico focolaio di N5H1 in animali di una fattoria inserita nella filiera commerciale.