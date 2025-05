Focolaio di influenza aviaria: operaio presenta sintomi dopo contatto con pollame infetto

MeteoWeb

La segreteria della Salute dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul ha informato che un lavoratore dell’allevamento di polli a Montenegro, città di 66mila abitanti dove la scorsa settimana è stato rilevato un focolaio di influenza aviaria, ha presentato sintomi influenzali dopo aver avuto contatti con pollame infetto. Lo rende noto Cnn Brasil. Il dipendente è attualmente in isolamento domiciliare mentre campioni per l’analisi sono già stati inviati alla Fondazione Oswaldo Cruz, la Fiocruz di Rio de Janeiro. I risultati sono attesi entro venerdì 23 maggio. In una nota, la Segreteria della Salute ha annunciato di aver intensificato il monitoraggio sulle persone dopo l’individuazione del virus negli uccelli nello Zoo di Sapucaia do Sul, città di 132mila abitanti, sempre nel Rio Grande do Sul, e dell’allevamento a Montenegro.

Il virus è stato rilevato in 35 animali nell’allevamento, ma “è già stato effettuato l’abbattimento totale ed il blocco perché (il virus) non esca dallo stato del Rio Grande do Sul e si possa rapidamente contenere il focolaio”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura del Brasile, Carlos Fávaro. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra gennaio 2024 e maggio 2025, sono stati registrati 72 casi di influenza aviaria negli esseri umani nelle Americhe tra Stati Uniti, Canada e Messico ma, sinora, mai in Brasile.