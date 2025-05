Un secolo sotto le stelle: Focus celebra a Napoli i 100 anni del primo planetario

MeteoWeb

In occasione del centenario dell’apertura al pubblico del primo planetario, avvenuta il 7 maggio del 1925 al Deutsches Museum di Monaco di Baviera, Focus, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento della divulgazione scientifica e dell’intrattenimento, organizza un evento speciale in collaborazione con Associazione dei Planetari Italiani (PLANit) e Città della Scienza di Napoli, che si svolgerà al planetario di Città della Scienza del capoluogo campano mercoledì 7 maggio a partire dalle ore 18:30. All’evento, che si inserisce nella serie di iniziative organizzate dai planetari di tutto il mondo, parteciperà Roberto Ragazzoni, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), introdotto dai saluti istituzionali del Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, con un intervento dal titolo “Cieli immensi e cieli infiniti”, dedicato ai cieli immensi dei planetari e a quelli infiniti che gli astronomi osservano dalle cime delle montagne più remote della Terra e dallo spazio. Seguirà l’intervento di Dario Tiveron, presidente di PLANit, che sottolineerà l’importanza dei planetari per la didattica e la divulgazione.

Le dichiarazioni

“La collaborazione con PLANit per celebrare il centenario dei planetari è stata per Focus un’opportunità straordinaria che abbiamo colto con entusiasmo”, prosegue Gian Mattia Bazzoli, direttore di Focus. “I planetari svolgono un lavoro fondamentale di divulgazione scientifica – capillare, approfondito e spesso nascosto – che arricchisce il nostro tessuto culturale, stimola la curiosità scientifica fin dalla giovane età e democratizza l’accesso alla conoscenza astronomica attraverso esperienze immersive uniche, e tutto questo merita il nostro supporto. È proprio per questo che consideriamo un privilegio aver potuto contribuire alla realizzazione della versione italiana del video 100 Years of Eternity. Essere poi ospitati per la prima volta nel planetario della Città della Scienza e nella splendida Napoli, dove finora non avevamo mai realizzato iniziative, rende questa occasione ancora più speciale e significativa”.

“Da 100 anni i planetari sono un ponte tra scienza, cultura, arte e immaginazione, luoghi dove le meraviglie dell’universo incontrano il pubblico di ogni età”, spiega Dario Tiveron, presidente di PLANit. “Questo evento rappresenta un momento di celebrazione per il loro ruolo fondamentale nella nostra società, ulteriormente valorizzato dal recente accoglimento da parte dell’Istituto Treccani del termine “planetarista”, che riconosce finalmente l’identità di coloro che operano nelle cupole dei planetari, combinando competenze ampie e trasversali”.

Nel corso della serata sarà anche proiettato il filmato 100 Years of Eternity, uno spettacolo di 35 minuti, realizzato da Tobias Wiethoff e dal planetario di Bochum per conto di GdP (Associazione dei Planetari di Lingua Tedesca), proprio per il centenario dei planetari. L’evento di Napoli rientra in una collaborazione più ampia realizzata tra Focus e PLANit in occasione del centenario, che prevede, oltre al contributo di Focus per acquisire la licenza e realizzare la versione italiana del video, che così è stato reso disponibile gratuitamente a tutti i planetari soci di PLANit, anche la presenza di dell’Associazione dei Planetari al prossimo Focus Live, che si terrà dal 7 al 9 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, con un planetario gonfiabile per i tre giorni del festival.

A partire dalle ore 20:00, all’esterno del planetario, sarà possibile anche osservare il cielo (tempo permettendo) grazie ai telescopi dell’Unione Astrofili Napoletani.