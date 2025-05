A Foligno il Congresso GTM-AIFI: dati, umanità e interdisciplinarità per la fisioterapia del futuro

MeteoWeb

Il 3 e 4 maggio scorsi lo storico Palazzo Trinci di Foligno ha ospitato il XXIII Congresso Nazionale del Gruppo di Terapia Manuale e fisioterapia muscoloscheletrica dell’Associazione Italiana di Fisioterapia (GTM-AIFI), organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e il supporto del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica dell’Università di Perugia. Un evento imperdibile aperto a fisioterapisti, medici, psicologi, sociologi e studenti, rivolto a quanti hanno voluto contribuire a una sanità più umana, competente e innovativa.

Patrocinato dal Comune di Foligno, da OFI Umbria e dalla Fondazione Gimbe, il congresso ha rappresentato un’occasione unica per esplorare il futuro della salute attraverso una prospettiva umana e interdisciplinare. Con il titolo ‘Umanizzare i dati per evolvere la fisioterapia muscoloscheletrica’, l’evento ha affrontato il tema dell’uso dei dati nella pratica clinica con uno sguardo critico e sensibile al contesto culturale e relazionale. L’obiettivo è stato promuovere una fisioterapia più inclusiva, consapevole e centrata sulla persona, capace di integrare la tecnologia senza perdere di vista l’unicità dell’essere umano.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto del Direttivo Nazionale GTM-AIFI e di un Comitato Scientifico e Organizzativo composto dal Presidente del Comitato Scientifico, Mattia Bisconti, dal Presidente del Congresso, Domenico Angilecchia, dal referente organizzativo per l’Università degli Studi di Perugia e per il Master ospitante, Nazzareno Rosi, e da Mattia Salomon, Fabiola Garzonio, Laura Montanari e Sharon Marruganti.

Tra i relatori e le relatrici di spicco, al XXIII Congresso Nazionale del Gruppo di Terapia Manuale e fisioterapia muscoloscheletrica dell’Associazione Italiana di Fisioterapia (GTM-AIFI) hanno preso parte Donata Columbro, giornalista e divulgatrice specializzata in data journalism, autrice e TEDx speaker, Tiziano Innocenti, Direttore dell’Unità di Metodologia della Ricerca della Fondazione Gimbe, Veronica Moretti, Professoressa Associata all’Università di Bologna, vicepresidente di Graphic Medicine Italia, Valentina Buscemi, fisioterapista specializzata nella gestione del dolore cronico (UK), Zina Fiorello, psicologa e psicoterapeuta ACT Italia, Nicola Valè, PhD, ricercatore presso l’Università di Verona, esperto di intelligenza artificiale applicata alla riabilitazione, Silvia Bargeri, ricercatrice presso l’unità di Epidemiologia Clinica dell’IRCCS ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano e dottoranda presso la Vrije University di Amsterdam, e Lorenzo Storari, docente e ricercatore presso Sapienza Università di Roma.

Domenica 4 maggio si è tenuta la Masterclass ‘Body-Mind Connection and Therapy’, condotta da Mattia Bisconti, Valentina Buscemi e Zina Fiorello, per un approccio esperienziale alla gestione del dolore e della disabilità. Nella stessa giornata, a latere del congresso, spazio alla masterclass ‘Advanced BPS approach: body-mind connection and therapy’, frutto della collaborazione tra GTM e ACT Italia, pensata per fornire ai fisioterapisti strumenti concreti per integrare la connessione mente-corpo nel percorso terapeutico, rafforzando l’alleanza con il paziente e sviluppando soft skills fondamentali per il lavoro clinico.

Nel pomeriggio, al termine delle attività scientifiche, si è svolta l’assemblea dei soci, dedicata alla presentazione del consueto report sulle attività associative a conclusione del mandato triennale 2022-2025. A seguire, si sono tenute le votazioni che, all’unanimità, hanno approvato il cambio di denominazione del GTM AIFI: da GTM – Gruppo di Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica a GTM – Gruppo di Fisioterapia Muscoloscheletrica. Un adattamento che segna un passo importante per il futuro dell’associazione.

È stato inoltre eletto il nuovo Direttivo per il biennio 2025-2027, che sarà composto da Mattia Bisconti (Presidente), Mattia Salomon (Vicepresidente e MO delegate per i rapporti internazionali con IFOMPT), Fabiola Garzonio (Segretaria Nazionale), Edoardo Balli, Lorenzo Galardini, Sharon Marruganti, Laura Montanari, Michele Margelli, Riccardo Gambugini, Lorenzo Storari, Simone De Luca (Consiglieri e Consigliere).

Tra i momenti più partecipati del pomeriggio si segnala la cerimonia di premiazione dei migliori poster scientifici presentati al congresso. Il Premio dottor Francesco Ottaviani, giunto alla sua terza edizione, è stato assegnato alla dottoressa Alessandra Arca. Il riconoscimento, affiancato dal secondo award offerto dall’azienda software e sponsor del congresso Physiodate, è stato consegnato personalmente dai genitori del collega fisioterapista OMPT cui è intitolato il premio.

Il secondo premio, corredato dal primo award Phex, è stato attribuito alla dottoressa Maria Luigia Del Vicario. Il premio OMPT for the Future, dedicato ai neofisioterapisti che hanno conseguito la specializzazione in fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica, è stato assegnato al dottor Alberto Vezzali, dell’Università degli Studi di Genova. Il prossimo appuntamento sarà il XXIV Congresso Nazionale GTM, che si terrà a Roma – Tor Vergata il 23 maggio 2026.

“Una comunità che cresce, si connette, sa gestire la complessità- ha affermato Mattia Bisconti, fisioterapista e neo Presidente rieletto GTM-AIFI- Gruppo di Fisioterapia Muscoloscheletrica 2025-2027- e si adatta all’evoluzione della società e della scienza della fisioterapia”.

“Con il congresso, l’assemblea e le elezioni del GTM continua il percorso di AIFI nel segno della continuità con il suo patrimonio culturale e scientifico e dell’adattamento continuo alla realtà internazionale della nostra disciplina. I ringraziamenti per questo impegno rinnovato- ha concluso il Presidente dell’Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI), Andrea Turolla- va a tutte e tutti i soci del GTM, al consiglio esecutivo nazionale (CEN) e rappresentanti regionali uscenti. I migliori auguri di buon lavoro per il nuovo mandato al CEN ed ai nuovi eletti a rappresentare il GTM belle nostre regioni”.

