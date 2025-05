Food&Science Festival: conferenze, laboratori, mostre ed eventi speciali per scoprire i cambiamenti dell’agroalimentare

MeteoWeb

Come da tradizione, la prima giornata è dedicata alle scuole, coinvolte con un programma dedicato di incontri e laboratori. Tra i primi, Pentole e provette con il chimico e divulgatore Gabriele Pastori, con cui esplorare i legami tra chimica e cucina; gli appuntamenti con Alessio Perniola, A testa in su, lo show-lab di divulgazione scientifica che, attraverso esperimenti live e interattivi, svela i segreti dell’atmosfera e dei suoi fenomeni (a cura di Multiversi, in collaborazione con Gruppo Tea) ed Ecoradio – lo show (a cura di Alessio Perniola e Multiversi); la conferenza con il responsabile Divulgazione e Formazione Tecnica di Levoni Gian Luigi Alfonso Restelli che guida alla “riscoperta” delle razze suine autoctone italiane e la valorizzazione dei loro prodotti (a cura di Levoni) e quella con gli imprenditori agricoli Deborah Piovan, Luca Andreani e Mattia Gandini su come Coltivare il futuro (in collaborazione con Regione Lombardia) e dedicarsi a un settore, quello agricolo, in continua evoluzione, fino al dialogo tra il medico specializzanda in scienze dell’alimentazione Enrica Favaro e il performer e medico chirurgo Matteo Ghisolfi che spiegano come raggiungere salute e benessere procedendo, anche a piccoli passi, lungo La linea del cambiamento.

Continua poi nell’ambito del Food&Science Festival il dibattito sulle prospettive e sulle opportunità del settore agroalimentare a cura di UniCredit: il Forum delle Economie Agrifood EXPerience, dove esperti ed imprenditori del settore si alterneranno per stimolare il confronto e individuare strategie percorribili e sostenibili da sviluppare con enti di ricerca, operatori della formazione e istituzioni finanziarie. A intervenire saranno Alberto Cortesi, Presidente di Confagricoltura Mantova, Luisella Altare, Head of Corporate di UniCredit, l’Assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, Andrea Dossena, Associate Partner Prometeia, Alessandro Tosi, Small Corporate Sales Italy UniCredit, Simona Maretti, Direttrice ITS Academy Agroalimentare Sostenibile Mantova e Responsabile IFOA Mantova, Manuel Lugli, Amministratore Società Agricola Fondo Spinosa e Vice Presidente di Confagricoltura Mantova, Michelle Toninelli, studentessa del corso ITS per la Digital & Green Transition e Alberto Barbari, Investment Committee Member FoodSeed e Regional VP Italy Eatable Adventures.

Guardano invece al Futuro dell’agricoltura italiana, tra sostenibilità e innovazione, il panel a cura di Syngenta che apre il pomeriggio della prima giornata di Festival. Durante l’incontro verranno presentate per la prima volta in Italia le Sustainability Priorities, gli ambiti di intervento e di sviluppo strategico che rappresentano l’impegno concreto dell’azienda verso un’agricoltura più sostenibile, innovativa e resiliente. Parteciperanno all’incontro l’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, l’Head of Technical Support di Syngenta Italia Mauro Coatti, l’amministratore delegato di Syngenta Italia Massimo Scaglia, la responsabile delle relazioni internazionali di CSO Italia Simona Rubbi, il direttore Generale Croplife Europe Olivier de Matos e il responsabile Sistema di Gestione Ambientale Orogel Matteo Pollini.

Gli altri appuntamenti

Ampia e varia, l’offerta del Food&Science Festival comprende anche mostre, laboratori e installazioni: tra le molte occasioni, da venerdì a domenica sarà possibile scoprire i segreti dello zucchero durante Zucchero & Co. L’impronta della dolcezza (a cura di Cooperativa Ossigeno, Momic e in collaborazione con Eridania Italia S.p.a.), esplorare gli Spazi gustosi delle nuove esperienze di alimentazione nei contesti scolastici (a cura del dipartimento di Design del Politecnico di Milano) e scoprire la bellezza della sostenibilità visitando la mostra fotografica I fiori del mulino, che racconta l’impegno concreto per la sostenibilità attraverso campi fioriti che rappresentano vere e proprie oasi ecologiche con fioritura progressiva e prolungata (a cura di Barilla).

Tra i laboratori, occasioni per approfondire il binomio alimentazione e salute con Vivo sano (a cura di Fondazione Umberto Veronesi), scoprire Cosa mangiamo veramente attraverso quiz e giochi pensati per acquisire la consapevolezza e le capacità necessarie per costruire un piatto sano (a cura di Fondazione AIRC), giocare con gli imballaggi alimentari costruendo una confezione per un uovo (che non dovrà rompersi!) con Ehi, non rompere le scatole! (a cura del dipartimento DCMC del Politecnico di Milano) e scoprire tutto del mondo dei formaggi grazie alle occasioni A scuola di Parmigiano Reggiano (a cura di Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano) e Grana Padano DOP: un tesoro da mangiare (a cura di Consorzio Tutela Grana Padano).