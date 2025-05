Le foreste si sincronizzano quando è in arrivo un’eclissi solare: il fenomeno osservato in Italia

MeteoWeb

Quando è in arrivo un’eclissi solare, gli alberi di una foresta comunicano tra loro, scambiandosi segnali bioelettrici, fino a sincronizzarsi, anticipando l’evento addirittura di ore. Il fenomeno è stato osservato in Italia, in un bosco di abeti rossi all’interno del Parco di Paneveggio in Trentino. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science dal gruppo internazionale guidato dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Per l’Italia, hanno partecipato l’Università di Salerno e l’azienda sarda OpenAzienda. I risultati indicano che le piante sono soggetti attivi all’interno degli ecosistemi di cui fanno parte e che sono capaci di comportamenti complessi, confrontabili a quelli degli animali.

“Abbiamo scoperto una più profonda sincronizzazione dinamica precedentemente sconosciuta: ora vediamo la foresta non come un semplice insieme di individui, ma come un’orchestra di piante”, osserva Alessandro Chiolerio di Iit e University of the West of England a Bristol, che ha guidato la ricerca. “In pratica stiamo osservando il famoso ‘wood wide web’ in azione”, aggiunge Monica Gagliano dell’australiana Southern Cross University, tra gli autori dello studio.

In occasione dell’eclissi parziale di Sole avvenuta il 25 ottobre 2022, i ricercatori hanno utilizzato sensori a bassa potenza realizzati su misura e dislocati nella foresta di abeti rossi dell’area protetta di Paneveggio. I dati mostrano che l’attività elettrica degli alberi si è sincronizzata prima e durante l’eclissi e che la risposta più marcata è arrivata dalle piante più anziane. Questo suggerisce che gli alberi possano conservare una memoria ambientale che tramandano ai più giovani.

“Il fatto che gli alberi più vecchi reagiscano per primi, potenzialmente guidando la risposta collettiva della foresta, la dice lunga sul loro ruolo”, commenta Chiolerio. “Questa scoperta sottolinea l’importanza cruciale di proteggere le foreste più vecchie, che – conclude – fungono da pilastri della resilienza degli ecosistemi, preservando e trasmettendo preziose conoscenze ecologiche“.