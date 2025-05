Maltempo in Formula 1, sprint race interrotta: condizioni difficili a Miami, Leclerc contro il muro

MeteoWeb

Il weekend di Formula 1 a Miami inizia sotto la pioggia e con condizioni meteorologiche estreme che hanno messo a dura prova piloti e team. Durante un giro di ricognizione, Charles Leclerc è finito contro le barriere, evidenziando immediatamente le criticità del tracciato in condizioni bagnate. Prima della partenza, la direzione gara ha esposto la bandiera rossa, sospendendo momentaneamente le attività in pista. I piloti erano in pista per la sprint race.

La pioggia intensa ha compromesso la visibilità, con diversi piloti che via radio hanno segnalato l’impossibilità di distinguere le linee del tracciato e il rischio aquaplaning. Il fondo stradale, già insidioso in condizioni normali, è diventato estremamente scivoloso, costringendo molti a procedere con estrema cautela. Leclerc, uscito di pista durante un tratto particolarmente allagato, non ha riportato conseguenze fisiche, ma la sua monoposto ha subito gravi danni. Non parteciperà alla sprint race.

La direzione gara sta monitorando l’evoluzione del meteo per decidere i tempi della ripresa. Intanto, cresce la preoccupazione tra team e piloti, che chiedono maggiore sicurezza e valutazioni più rigorose prima di tornare in pista. Il Gran Premio di Miami, che da sempre offre spettacolo e colpi di scena, si apre dunque nel segno del maltempo e dell’incertezza, con un avvio tutto in salita per scuderie e protagonisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.