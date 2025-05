Forte maltempo in atto al Nord: nubifragi tra Lombardia e Veneto | LIVE

MeteoWeb

Una perturbazione sta imperversando al Nord, con intensi nubifragi. Il sistema si estenderà poi anche alle regioni centrali nel corso della giornata. Si tratta di una fase di maltempo piuttosto incisiva per via di piogge intense e di forti temporali. Al momento, dalla mezzanotte, gli accumuli più rilevanti sono stati registrati tra Lombardia e Veneto: rilevati 67 mm a San Giovanni Ilarione (VR), 56 mm ad Arzignano (VI), 54 mm a Chiampo (VI), 47 mm a Lissone (MB) e Vedano al Lambro (MB), 45 mm a Vicenza, 43 mm a Selva di Progno (VR), 40 mm a Bressanvido (VI) e Morgano (TV), 37 mm a San Biagio di Callalta (TV), 33 mm a Costa Serina (BG).

Un’intensa linea di rovesci sta interessando dalla notte anche le pianure orientali del Piemonte con rovesci abbondanti tra Novarese e Vercellese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: