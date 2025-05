Forte tempesta geomagnetica in corso, “CIR” in azione

MeteoWeb

Una tempesta geomagnetica, classificata livello G3 su una scala che va da G1 (minima) a G5 (estrema), è attualmente in corso. La causa più probabile potrebbe essere l’impatto con una regione di interazione co-rotante (CIR), un fenomeno legato alla dinamica del vento solare. Le tempeste geomagnetiche come quella odierna possono influenzare le comunicazioni radio, le reti elettriche e i sistemi di navigazione satellitare, oltre a generare spettacolari aurore.

Cos’è una regione di interazione co-rotante (CIR)?

Una regione di interazione co-rotante è una zona turbolenta dello Spazio interplanetario che si forma quando un flusso veloce di vento solare raggiunge un flusso più lento. Poiché il Sole ruota, queste interazioni si propagano a spirale attraverso il Sistema Solare, mantenendo la stessa velocità angolare della rotazione solare, da qui il termine “co-rotante”.

Le CIR agiscono come zone di compressione, in cui la densità e la pressione del vento solare aumentano bruscamente. Al loro interno si possono formare onde d’urto simili a quelle associate alle espulsioni di massa coronale (CME), capaci di disturbare il campo magnetico terrestre e innescare tempeste geomagnetiche.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche – principalmente protoni ed elettroni – emesso dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Questo vento plasma si propaga attraverso lo Spazio a velocità che possono variare da 300 a oltre 800 km al secondo.

In condizioni normali, il vento solare interagisce moderatamente con il campo magnetico terrestre. Tuttavia, quando è particolarmente veloce o turbolento, come nel caso di una CIR, può comprimere la magnetosfera terrestre e dare origine a fenomeni intensi.

Cos’è una CME?

Una CME (Coronal Mass Ejection, in italiano “espulsione di massa coronale”) è un’esplosione su larga scala che avviene sulla superficie del Sole, in cui vengono proiettate enormi quantità di plasma e campo magnetico nello Spazio. A differenza del vento solare “normale”, una CME è un evento impulsivo e spesso violento, che può causare impatti particolarmente intensi se diretta verso la Terra.

Le onde d’urto di una CME sono tra i principali responsabili delle tempeste geomagnetiche più forti e delle aurore boreali più spettacolari.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea della magnetosfera terrestre causata da un forte afflusso di particelle cariche provenienti dal Sole. La scala di classificazione va da G1 a G5: una tempesta G3, come quella in corso, è considerata “forte” e può causare malfunzionamenti nei sistemi GPS, blackout radio in alta frequenza, variazioni nei segnali satellitari e problemi alle reti elettriche ad alta tensione, specialmente nelle regioni ad alta latitudine.