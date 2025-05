Forte terremoto scuote la Grecia, epicentro al largo di Creta: avvertito anche al Sud Italia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto ha scosso oggi la Grecia. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.0, avvenuto a Nord/Est di Creta. L’evento si è verificato alle 05:19 ora italiana (06:19 ora locale) ad una profondità di 62 km. Il sisma è stato avvertito in tutto il Mar Egeo, ma non sono stati al momento segnalati danni a persone o cose.

Il funzionario del governo regionale Giorgos Tsapakos ha dichiarato all’emittente statale che “non sono state segnalate lesioni o danni gravi” a seguito delle valutazioni iniziali delle aree colpite. Il direttore dell’Organizzazione per la Protezione Sismica e la Pianificazione Territoriale, Efthymios Lekkas, ha evidenziato che i terremoti più profondi in genere causano meno danni in superficie. La Grecia si trova su importanti faglie ed è soggetta a frequente attività sismica.

Terremoto in Grecia, al largo di Creta: avvertito anche al Sud Italia

L’evento sismico registrato nelle acque della Grecia è stato avvertito anche al Sud Italia. Il servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto” riporta infatti segnalazioni da Napoli, Reggio Calabria, Ragusa, Messina, Catania, Noto, Modica, Floridia, Taranto e Siracusa.