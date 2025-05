Forti venti in Cina: imbarcazioni turistiche si rovesciano, 9 morti

MeteoWeb

In Cina, un tragico incidente fluviale ha provocato la morte di 9 persone e il ricovero in ospedale di altre 70, dopo che forti raffiche di vento hanno rovesciato diverse imbarcazioni turistiche nel fiume della città di Qianxi, nella provincia di Guizhou. Secondo quanto riportato dai media statali, erano 84 in totale le persone a bordo: una risulta ancora dispersa.

Una prima indagine, riferisce il network statale CCTV, ha escluso che le imbarcazioni fossero sovraccariche. L’incidente avviene a poco più di 2 mesi da un altro episodio simile nella provincia di Hunan, dove una collisione tra imbarcazioni causò la morte di 11 persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.