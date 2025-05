Fotovoltaico, Pichetto: “serve equilibrio tra energia e tutela del territorio”

MeteoWeb

Sulle aree idonee per il fotovoltaico, “dobbiamo riuscire a conciliare l’interesse di produrre l’energia elettrica con la tutela del territorio. Dobbiamo riuscire a trovare questo equilibrio e dobbiamo riuscire a trovarlo in fretta”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al convegno di Italia solare, ‘Fotovoltaico e aree idonee: facciamo il punto’, alla Camera. “L’invito che faccio alla Conferenza delle regioni e alle Regioni è di fare un intervento meno frastagliato possibile, non voglio intervenire sulla libertà delle regioni nel definire le modalità di intervento perché il territorio cambia moltissimo” ma è necessario “il massimo dello sforzo per raggiungere questo obiettivo”, aggiunge Pichetto.