Freddo anomalo in Abruzzo: minime sottozero e gelo sugli altopiani

Nelle prime ore di questa mattina, l’Abruzzo si è svegliato sotto il segno del gelo, soprattutto nei settori interni più elevati. Una situazione meteorologica che può sorprendere in un mese tipicamente associato alla primavera inoltrata, ma che trova spiegazioni ben precise nella dinamica dell’atmosfera e nelle caratteristiche orografiche della regione. Il fenomeno delle gelate tardive non è nuovo per gli altopiani abruzzesi, ma l’episodio di oggi ha suscitato particolare attenzione per l’intensità di alcune minime registrate. Castel del Monte, ad esempio, ha toccato i -4.9°C, un valore che ricorda più l’inverno che la primavera. Anche Campo Felice ha registrato un significativo -3.6°C, mentre in aree come Pescasseroli e Pescocostanzo si è scesi rispettivamente a -1.9°C e -1.1°C.

Aria secca e cielo sereno: il cocktail perfetto per il raffreddamento notturno

A spiegare questa anomalia termica è il fenomeno del raffreddamento radiativo, accentuato da due condizioni fondamentali: l’assenza di copertura nuvolosa e la presenza di aria secca. Senza la “coperta” delle nubi, il calore accumulato durante il giorno viene rapidamente disperso nello spazio durante la notte. E se l’aria è povera di umidità, la dispersione è ancora più efficiente.

In zone come l’Altopiano delle Rocche o i Piani di Pezza, circondate da rilievi montuosi e soggette al ristagno dell’aria fredda nei bassi strati, questi meccanismi diventano particolarmente incisivi. È qui che la natura geografica del territorio abruzzese gioca un ruolo cruciale: i fondovalle e gli altopiani interni si comportano come “sacche fredde”, dove la temperatura può precipitare anche senza l’arrivo diretto di masse d’aria artica.

I valori termici registrati: un freddo fuori stagione

Castel del Monte : -4.9°C

: Campo Felice : -3.6°C

: Altopiano delle Rocche : -2.2°C

: Pescasseroli : -1.9°C

: Piani di Pezza : -1.6°C

: Rifugio Franchetti : -1.4°C

: Pescocostanzo : -1.1°C

: Passo Godi / Palena : -0.8°C

: Altopiano delle Cinque Miglia / Rocca di Mezzo: -0.3°C

Contrasti termici: costa mite, entroterra gelido

Un altro elemento interessante emerso dalle osservazioni odierne è il forte contrasto termico tra le aree interne e quelle costiere. Mentre sugli altopiani il termometro è sceso sotto lo zero, lungo la fascia adriatica i valori minimi si sono mantenuti generalmente oltre i 10°C, grazie all’effetto mitigatore del mare e alla maggiore umidità dell’aria.

Un evento anomalo, ma non raro: cosa ci insegna

Questi episodi, seppur rari in primavera inoltrata, sono parte del mosaico climatico dell’Abruzzo, dove la varietà di altitudini e microclimi genera fenomeni anche molto differenti nel giro di pochi chilometri. Per agricoltori, escursionisti e residenti delle aree interne, restare informati su queste variazioni è fondamentale per la prevenzione dei danni e la pianificazione delle attività.

Il dinamismo atmosferico primaverile

L’ondata di gelo notturno che ha colpito l’Abruzzo oggi non rappresenta solo una curiosità meteorologica, ma un utile promemoria su quanto sia ancora attivo il dinamismo atmosferico primaverile. Anche in un contesto di cambiamenti climatici globali, i fenomeni locali continuano a mostrare tutta la loro complessità e imprevedibilità.