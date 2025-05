Friuli Venezia Giulia nella morsa del maltempo: violenti temporali in atto

MeteoWeb

Dopo giorni di caldo anomalo e stabilità atmosferica, una svolta meteo ha investito l’Italia a partire dalle ultime 24 ore. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa ha iniziato a scardinare l’anticiclone subtropicale, riportando piogge, temporali e un netto calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord.

La stagione primaverile ci ricorda ancora una volta quanto possa essere dinamica e imprevedibile. Dopo un avvio di maggio caratterizzato da temperature oltre la norma, l’atmosfera sta cambiando volto. L’alta pressione, che nei giorni scorsi ha favorito tempo stabile e valori termici tipici di inizio estate, è ora costretta a ritirarsi sotto la spinta di correnti più fredde e instabili.

Fronte freddo in discesa: prima instabilità e temporali sulle regioni settentrionali

Il peggioramento ha cominciato a farsi sentire già nella serata di ieri sulle regioni centro-settentrionali, dove si sono sviluppati i primi temporali localmente intensi. Le correnti nordiche hanno attivato una linea di instabilità che ha favorito la formazione di fenomeni convettivi, in particolare nelle aree alpine e prealpine.

Particolarmente colpito è il Friuli Venezia Giulia, dove tra la notte e il mattino si sono registrati temporali diffusi, con precipitazioni abbondanti tra le province di Pordenone e Udine. Sulle Alpi Carniche, gli accumuli pluviometrici hanno già raggiunto i 70 mm, a testimonianza di un’intensificazione significativa del maltempo su quel settore.

Temperature in calo: torna un clima più fresco, soprattutto in quota

Con l’arrivo del fronte freddo, anche le temperature stanno subendo un ridimensionamento deciso. Dopo giornate con massime oltre i 25-28°C, si torna ora su valori più consoni al periodo. Il calo è già visibile in quota lungo l’arco alpino, con un abbassamento termico anche di 10°C.

Nelle prossime ore il calo termico si estenderà anche alle pianure e alle valli interne, dove le temperature massime non supereranno i 17-20°C, risultando anche più basse nelle zone pedemontane e prealpine.

La tendenza per i prossimi giorni: settimana instabile e a tratti perturbata

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, la settimana sarà instabile e dinamica, con frequente alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi. Le condizioni meteo resteranno favorevoli a piogge sparse e rovesci temporaleschi, localmente anche intensi, soprattutto nel pomeriggio e sera.

L’instabilità sarà più marcata al Centro-Nord, mentre al Sud il tempo sarà variabile ma con tendenza a peggioramento entro fine settimana.

Un cambiamento atmosferico significativo: torna il volto imprevedibile della primavera

Dopo l’assaggio d’estate, questa fase instabile ci ricorda la vera natura della primavera mediterranea: una stagione dove i contrasti termici sono frequenti e capaci di generare fenomeni intensi in poche ore.

La configurazione attuale, con aria fredda dal Nord Europa e alta pressione in ritirata, è tipica del periodo ma assume rilevanza particolare in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti.

Settimana fresca e dinamica

Il ritorno dell’instabilità segna un passaggio importante per maggio 2025: dopo giorni di caldo anomalo, arrivano piogge, temporali e temperature in calo. Una settimana che si preannuncia fresca e dinamica, con rischio di fenomeni intensi al Centro-Nord.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.