Fulmine colpisce zoo in Francia: 13 feriti

MeteoWeb

Un evento meteo inatteso ha causato 13 feriti, tra cui 4 bambini, presso il parco zoologico di La Barben, vicino ad Aix-en-Provence, in Francia. Un fulmine ha colpito un’area aperta del parco ieri, innescando un fenomeno definito “effetto flash” che ha coinvolto indirettamente la maggior parte delle vittime. Un temporale violento ma di breve durata ha fatto registrare 14 fulmini, uno dei quali ha avuto conseguenze significative. Le autorità locali e gli esperti meteo hanno sottolineato la rarità dell’evento, soprattutto per il numero di persone coinvolte in un’area priva di strutture metalliche significative.

Secondo i vigili del fuoco e il meteorologo Paul Marquis, l'”effetto flash” si verifica quando la corrente del fulmine si propaga indirettamente da un punto di impatto vicino, come un albero o il terreno stesso. In questi casi, le persone nelle vicinanze possono essere colpite dall’elettricità senza un impatto diretto. Il colonnello Didier Margotto ha confermato che i soccorritori non hanno rilevato un fulmine diretto sulle persone, ma un’elettrificazione dovuta alla prossimità dell’impatto.

Una persona di nazionalità tedesca è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre le altre 12 hanno riportato ferite lievi. Il personale del zoo ha prontamente prestato i primi soccorsi, allestendo un’area di cura temporanea in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari.

Questo incidente insolito pone l’attenzione sui pericoli, seppur rari, associati ai fulmini, ricordando come anche fenomeni indiretti possano rappresentare un rischio per l’incolumità delle persone in spazi aperti.