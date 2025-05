Fumo in cabina dopo il decollo, aereo rientra a Malpensa

MeteoWeb

Questa mattina, un aereo easyJet partito alle 07:53 dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Fuerteventura è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un’emergenza a bordo. Il comandante ha segnalato la presenza di fumo in cabina, facendo immediatamente ritorno al Terminal 2. L’Airbus A321 Neo, identificato con la sigla OE-ISD, trasportava 203 passeggeri, tutti illesi. Una volta atterrato, l’aereo è stato accompagnato in pista dai mezzi dei vigili del fuoco e successivamente sottoposto a controlli tecnici approfonditi. I passeggeri sono stati sbarcati in sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.