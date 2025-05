Fumo, da luglio vietato anche in spiaggia e nei parchi: ecco dove

MeteoWeb

La Francia alza il tiro nel contrasto al fumo. Dal primo luglio il divieto di accendere sigarette riguarderà anche aree all’aperto frequentate dai bambini come le spiagge, i parchi, pensiline degli autobus, gli impianti sportivi e tutte le zone limitrofe alle scuole. Lo ha anticipato Catherine Vautrin, ministro del Lavoro, della Salute, della Solidarietà e delle Famiglie in un’intervista rilasciata oggi. “Dove ci sono bambini il tabacco deve sparire”, ha detto a pochi giorni dalla Giornata mondiale senza tabacco. Già diversi Comuni francesi hanno affisso cartelli di divieto di fumo anche in aree esterne. Al momento lo stop non riguarda le sigarette elettroniche e non tocca gli spazi esterni di ristoranti e caffè “ma per il futuro non mi pongo limiti”, ha dichiarato Vautrin.