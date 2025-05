A fuoco un forno a microonde, evacuati in 500 da hotel a Firenze

MeteoWeb

Questa mattina a Firenze è stato evacuato il Social Hub, un hotel situato in viale Belfiore, a causa di un incendio scoppiato in una stanza per via dell’uso improprio di un forno a microonde, dove era stata inserita una pentola di ferro. L’allarme è scattato poco dopo le 7, facendo attivare il piano di emergenza. Circa 500 ospiti sono stati evacuati in sicurezza: non si registrano feriti, nemmeno tra le occupanti della stanza interessata, che avrebbero rifiutato le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari (con l’attivazione del piano maxi-emergenza da parte della ASL) e la polizia municipale.

I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme utilizzando un estintore a polvere e messo in sicurezza la camera. Successivamente, gli ospiti sono stati riaccompagnati all’interno dell’hotel. Il piano dove si è verificato l’incendio non è stato chiuso, ma alcune stanze limitrofe sono state temporaneamente interdette a causa del cattivo odore, con gli ospiti ricollocati in altre camere. La situazione è tornata sotto controllo nel giro di poche ore.