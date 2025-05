Furto di cavi manda in tilt l’alta velocità Madrid-Andalusia: l’attacco e la posizione del governo

MeteoWeb

Il governo spagnolo al momento “non esclude nessuna ipotesi” su dinamiche e obiettivi di un furto di cavi che ha mandato in tilt, tra domenica sera e lunedì mattina, la linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia, anche in attesa degli sviluppi “delle indagini della Guardia Civil”: lo ha detto il portavoce ufficiale dell’esecutivo iberico, la ministra Pilar Alegría, in una conferenza stampa. “Ciò che sembra chiaro, in ogni caso, è che chi ha commesso questo danno sapeva molto bene che tipo di problemi avrebbe provocato: non si è trattato di una data qualsiasi, ma della fine di un importante ponte festivo”, ha aggiunto, senza però sbilanciarsi sulla tesi di un possibile “sabotaggio” come invece fatto inizialmente dal suo collega responsabile dei Trasporti, Óscar Puente.

In giornata, l’opposizione è intanto tornata alla carica per attaccare il governo dopo questo episodio di disservizio ferroviario, facendo anche riferimento al blackout generale di una settimana prima. “Il governo ripete come un mantra che il treno vive il miglior momento della propria storia”, ha osservato ad esempio da Barcellona il leader del Partito Popolare, Alberto Feijóo, “ma il caos ferroviario di domenica e lunedì non è un problema isolato”. In una settimana, ha aggiunto, “la Spagna ha vissuto due crisi di enormi dimensioni”, situazione per la quale “in qualsiasi Paese europeo oggi qualcuno si dimetterebbe”. Intanto, il Pp stesso ha chiesto una commissione parlamentare per indagare sulle cause del blackout. Dalle fila del governo, una replica alle critiche è arrivata proprio dal ministro dei Trasporti Puente, che ha ribadito come il treno stia vivendo “il suo miglior momento”. “Quanto accaduto non è stato un guasto, né una mancanza di manutenzione, bensì un fatto completamente estraneo alle infrastrutture”, ha detto.