Furto di rame blocca l’alta velocità tra Madrid e Andalusia: disagi per oltre 10mila passeggeri

Un furto di 300 metri di cavi di rame in Spagna, nella provincia di Toledo, ha mandato in tilt il traffico ferroviario tra Madrid e l’Andalusia. L’incidente, definito “sabotaggio” dal ministro dei Trasporti Óscar Puente, ha provocato il blocco completo dei treni ad alta velocità verso sud, coinvolgendo oltre 30 convogli e più di 10mila viaggiatori. Alla stazione di Atocha si sono registrati ritardi superiori alle due ore, con partenze delle 10:20 per treni previsti tra le 7 e le 8. Le informazioni contraddittorie fornite da Renfe hanno alimentato il caos tra i passeggeri, già provati da un recente blackout nazionale. Per evitare tensioni, è intervenuta l’Unità di Intervento della Polizia.

