Fusione nucleare: la presentazione del primo magnete del progetto DTT, cuore della macchina 100% italiana

Lunedì 26 maggio alle ore 10:30 alla Spezia ASG Superconductors, DTT scarl ed ENEA, presentano il primo magnete per il progetto DTT – Divertor Tokamak Test, la macchina sperimentale per la fusione nucleare 100% italiana, in costruzione presso il Centro di Ricerche ENEA di Frascati (Via Melara 40, La Spezia, ore 10.30 – 13). Si tratta del primo dei 18 magneti che formeranno il ‘cuore’ tecnologico di DTT: attraversato da correnti da elevatissime servirà a contenere il plasma di DTT che potrà raggiungere temperature pari a 200 milioni di °C, circa 10 volte l’interno del Sole, generando un campo magnetico pari a 100 mila volte quello terrestre.

Interverranno all’evento, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Davide Malacalza, presidente ASG Superconductors, Giorgio Graditi direttore generale ENEA, Francesco Romanelli, presidente DTT Scarl, Marco Nassi, amministratore delegato ASG Superconductors, oltre a rappresentanti del Comune della Spezia e della Regione Liguria.