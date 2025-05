Gas russo alla Serbia, proroga del contratto: i termini dell’accordo

MeteoWeb

Mosca e Belgrado hanno prorogato la durata dell’attuale contratto per la fornitura di gas russo alla Serbia, secondo le condizioni vigenti, fino al 30 settembre. Lo ha dichiarato il direttore di Srbijagas, Dusan Bajatovic. “Venerdì abbiamo firmato un allegato al contratto esistente, estendendo le stesse condizioni fino al 30 settembre. In questo modo, ci siamo assicurati una fornitura di 6 milioni di metri cubi al prezzo di 290 euro per 1.000 metri cubi”, ha spiegato Bajaotovic. Secondo il direttore di Srbijagas, la proroga del contratto consentirà a Belgrado di riempire i suoi depositi di gas prima della stagione del riscaldamento. Bajatovic ha poi sottolineato che, qualora le sanzioni dell’Unione europea venissero estese alle forniture di gas russo, gli Stati Uniti non sarebbero in grado di compensare le conseguenti carenze.

“Ripeto ciò che dico da molti anni: senza gas russo, non esiste una soluzione per forniture stabili”, ha sottolineato. In precedenza, Bajatovic aveva dichiarato che la parte serba intendeva firmare un nuovo accordo decennale di fornitura di gas con la Russia entro fine maggio, e ha anche sottolineato la necessità di includere nel contratto delle clausole che prevedano casi di forza maggiore, in particolare la potenziale impossibilità di consegnare le forniture a causa di una possibile espansione del regime di sanzioni Ue alla Russia.