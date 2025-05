Gas, sicurezza e stoccaggi: il ministro Pichetto Fratin rassicura e annuncia verifiche dopo il blackout spagnolo

MeteoWeb

“Sul gas noi siamo scesi rispetto all’anno precedente di quasi 3 miliardi ulteriori, quindi quest’anno bisogna rimpinguare un po’ di più gli stoccaggi. Il processo è iniziato qualche settimana fa in modo lineare ordinato, con l’immissione di circa 60.000 metri cubi al giorno: sta andando bene”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in videocollegamento alla rassegna Direzione Nord all’Auditorium di Assolombarda a Milano. “Siamo al 9 maggio e il fatto che si sia iniziato a metà aprile funziona– ha aggiunto-. Dovremmo arrivare a ottobre con 16 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi, compresi quelli della riserva strategica, che rappresentano la sicurezza per l’inverno”.

Nucleare, gas e misure di sicurezza sono al centro del lavoro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sul blackout spagnolo, che secondo il ministro si sarebbe trattato “di una questione di frequenze” e di una “debolezza della rete spagnola” che, “secondo i dati che ho come ministero, noi non dovremmo avere”. Nonostante ciò, Fratin ha spiegato di aver disposto “una verifica, che sarebbe stata necessaria a prescindere, anche a fronte di fenomeni sconosciuti fino a qualche anno fa, come i cyber attacchi”.