Gas in stoccaggio ai massimi da 3 anni in Europa, ma riserve ancora sotto la media: il punto

Il pompaggio di gas negli impianti di stoccaggio europei (UGS) a maggio ha raggiunto il massimo degli ultimi 3 anni, con gli impianti che sono pieni quasi al 45%. Lo riferisce Gas Infrastructure Europe (GIE). Mantenendo i dati attuali, l’Unione europea potrebbe garantire che gli stoccaggi siano pieni al 90% già a metà ottobre. Ciononostante, l’Europa continua ad importare GNL a tassi record. Il pompaggio di gas negli stoccaggi dei Paesi Ue il 18 maggio ammontava a 332 milioni di metri cubi. Il prelievo è aumentato a 29 milioni di metri cubi. Il prelievo a maggio è stato inferiore del 14% rispetto allo scorso anno, mentre il pompaggio è aumentato del 15%. I volumi di gas negli impianti ammontano a 49 miliardi di metri cubi, con una riduzione del 33% rispetto al 2024.

Le riserve europee attualmente sono piene al 44,75% (il 10,46% in meno rispetto alla media degli ultimi 5 anni alla stessa data), rispetto al 66,8% dello scorso anno. La Commissione europea richiede agli Stati membri di assicurarsi che i propri impianti siano pieni al 90% entro il 1° novembre di ogni anno, al fine di garantire riserve elevate per il periodo invernale, in modo da essere pronti a fronteggiare interruzioni delle forniture o condizioni meteorologiche anomale.