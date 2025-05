Gatto preso a calci e gettato nel prato: la critica dell’AIDAA sulla vicenda

MeteoWeb

“Nelle ore scorse sono stati rei noti i risultati dell’inchiesta interna alla polizia locale di Copparo in provincia di Ferrara in merito alla vicenda del gatto che secondo alcuni testimoni era stato dapprima investito e poi lasciato ai bordi della strada preso a calci e lanciato nel prato sottostante. Secondo quanto riferito dalla stampa e dai testimoni il responsabile di tale violenza sarebbe stato un vigile urbano o un messo comunale. Secondo quanto contenuto nella relazione della Polizia Locale non ci sarebbero responsabilità della polizia locale e dei suoi agenti in quanto accaduto”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

“Per rispetto della inchiesta della procura di Ferrara che sta indagando su questa vicenda non esprimeremo alcun giudizio di merito fino alla conclusione della medesima. Sottolineiamo però che proprio per il ruolo di funzionari pubblici ci saremmo aspettato un atteggiamento diverso da parte del comando di Polizia Locale che a nostro avviso avrebbe fatto meglio a trasmettere gli atti alla procura senza renderli pubblici proprio per rispetto delle indagini ancora in corso dove vige il segreto istruttorio”, conclude la nota.

