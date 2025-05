Gelate in Puglia, crollo della produzione di ciliegie

MeteoWeb

Crollo della produzione delle ciliegie in Puglia, con cali tra il 70% e il 100% a secondo degli areali nel Sud/Est barese, a causa delle gelate di marzo e aprile: è quanto riporta Coldiretti Puglia sottolineando che è necessaria la declaratoria dello stato di calamità, oltre a controlli serrati perché sui banchi al consumo campeggiano ciliegie di cui va verificata l’origine, vendute a Milano fino a 23,3 euro al chilogrammo. Il comparto pugliese delle ciliegie è stato quasi azzerato nel 2025, per colpa delle gelate che hanno duramente colpito le ciliegie primizie come Georgia e Bigarreau, ma a subire gli effetti più gravi sono state proprio le ciliegie ‘Ferrovia’. Intanto sui banchi dei mercati arrivano dai Paesi Nord Africani, come Egitto, Tunisia e Marocco.

La Puglia è la maggior produttrice di ciliegie in Italia, con 18mila ettari in produzione, e vale il 30% della produzione cerasicola italiana, secondo i dati della Rete d’Informazione Contabile Agraria, quando la produzione si concentra proprio in provincia di Bari con 17.230 ettari in produzione.