Gelo in Abruzzo: Campo Felice sprofonda a -8.5°C

Un’ondata di freddo improvvisa ha colpito l’Abruzzo nelle ultime ore, con temperature crollate ben al di sotto delle medie del periodo e valori tipici più dell’inverno che della primavera inoltrata. A determinare questa svolta meteorologica è stato il passaggio di un fronte freddo sceso dalla Scandinavia, che ha raggiunto rapidamente il bacino adriatico, riportando venti intensi da nord, piogge localmente abbondanti e un sensibile calo termico.

Temperature in picchiata: gelo sugli altopiani, ma freddo anche lungo la costa

Il ritorno del cielo sereno durante la notte ha favorito una rapida dispersione del calore accumulato al suolo, facendo precipitare le temperature minime in diverse località dell’entroterra. I valori registrati all’alba parlano chiaro:

Campo Felice: -8.5°C

Piani di Pezza: -6.4°C

Rifugio Franchetti: -5.8°C

Campo Imperatore: -4.2°C

Altopiano di Cascina: -4.1°C

Pescasseroli: -3.9°C

Majelletta-Blockhaus: -3.8°C

Altopiano delle Cinque Miglia: -3.2°C

L’Aquila: -1.5°C

Ma il freddo si è fatto sentire anche lungo le coste adriatiche, dove le minime notturne sono risultate decisamente inferiori alle medie stagionali. A Giulianova il termometro ha segnato appena 8.1°C, mentre a Pescara si sono registrati 10.9°C. Ecco altri valori:

Tortoreto: 10.8°C

Francavilla al Mare: 12.2°C

Alba Adriatica: 10.3°C

Instabilità a tratti nel weekend, poi la svolta: arriva l’anticiclone

Le prossime ore manterranno ancora un certo grado di variabilità atmosferica, tipica della stagione primaverile. Per il fine settimana del 17 e 18 maggio si prevedono condizioni meteo altalenanti, con nubi e qualche rovescio pomeridiano nei settori interni, ma anche spazi di sole soprattutto nelle ore mattutine e serali. Non si escludono sconfinamenti temporaleschi sulle aree costiere, seppur in forma più sporadica.

A partire da lunedì, però, le carte in tavola cambieranno. Le più recenti elaborazioni dei modelli meteorologici indicano l’arrivo di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo centrale. Questa rimonta di alta pressione porterà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sull’Abruzzo, con temperature in netto rialzo e un ritorno del tempo stabile e soleggiato.

Verso una fase più mite e primaverile: cosa aspettarsi dalla prossima settimana

Con il rafforzamento dell’anticiclone, l’Abruzzo potrà finalmente assaporare una fase meteorologica più gradevole, con giornate all’insegna del bel tempo e un clima che tornerà a essere in linea con le aspettative stagionali. Le temperature, in particolare, subiranno un graduale rialzo sia nei valori massimi che minimi, riportando condizioni più consone al mese di maggio, ideale per attività all’aperto e primi assaggi di primavera avanzata.

Il freddo lascia spazio alla primavera

Dopo una parentesi climatica davvero inconsueta per metà maggio, con gelate tardive e minime da pieno inverno, l’Abruzzo si prepara ad accogliere una nuova fase meteo più mite e stabile. Il passaggio sarà graduale, ma già da inizio settimana si avvertirà una svolta netta verso un contesto più tipico della stagione, con l’arrivo dell’alta pressione che promette cieli sereni e temperature in rialzo su tutto il territorio regionale.

