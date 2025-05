Gelo record in Antartide: Concordia a -79,5°C, Vostok non è da meno

MeteoWeb

Il cuore dell’inverno australe mostra i suoi estremi: sul Plateau antartico si registrano minime da record. Concordia e Vostok protagoniste di un maggio gelido, ben al di sotto delle medie.

Concordia sfiora i -80°C: terzo episodio della stagione 2025

Il 25 maggio 2025, la stazione meteorologica di Concordia, situata sull’altopiano orientale dell’Antartide, ha registrato una temperatura minima di -79,5°C, sfiorando la soglia simbolica dei -80°C. Un valore estremo, che conferma l’eccezionalità della stagione in corso.

Si tratta della terza volta in poche settimane che una stazione antartica registra valori prossimi a questa soglia critica: due episodi a Concordia e uno alla stazione di Vostok, che il 23 maggio ha rilevato una minima di -79,6°C.

Un maggio fuori scala: confronto con le medie climatiche

La temperatura media delle minime di maggio a Concordia si aggira intorno a -65°C (pari a circa -85°F). Le recenti rilevazioni mostrano un anomalo raffreddamento, con episodi ravvicinati di freddo estremo.

Le condizioni sul Plateau antartico in questo periodo dell’anno sono spesso caratterizzate da aria secca, vento debole e alta pressione persistente, fattori che favoriscono un forte raffreddamento notturno. Tuttavia, il ripetersi di valori inferiori ai -79°C non è da considerarsi evento ordinario.

Le condizioni stazionali del 25 maggio 2025: raffiche gelide e minime profonde

Analizzando i dati delle stazioni antartiche per il 25 maggio 2025, si evidenziano temperature diffusamente sotto i -20°C, con picchi estremi nelle aree interne. Ecco alcuni valori significativi:

Concordia : vento da 150° a 9 nodi, raffiche 10 nodi, temperatura minima -79,5°C , massima -77,5°C , umidità 22%.

: vento da 150° a 9 nodi, raffiche 10 nodi, temperatura minima , massima , umidità 22%. Vostok (23 maggio): minima -79,6°C .

(23 maggio): minima . Silvia : minima -29,4°C , massima -20,6°C .

: minima , massima . Zoraida : temperatura costante -29,0°C .

: temperatura costante . Modesta : minima -44,9°C , massima -44,4°C .

: minima , massima . Arelis : minima -14,4°C , massima -12,5°C .

: minima , massima . Rita: minima -15,8°C , massima -14,4°C .

Le stazioni costiere o meno elevate, come Arelis e Rita, mostrano valori più contenuti, ma sempre ben al di sotto dello zero.

Freddo estremo e clima globale: quale lettura dare a questi eventi?

L’accumulo precoce di freddo intenso sull’altopiano antartico potrebbe essere legato a dinamiche di circolazione polare, come il raffreddamento stratosferico o una fase negativa dell’Oscillazione Antartica (AAO).

In un contesto globale dominato dal riscaldamento climatico, eventi di freddo intenso localizzato non contraddicono il trend generale, ma ne rappresentano manifestazioni della variabilità climatica regionale.

Un inverno antartico che fa notizia

Con tre episodi prossimi a -80°C in pochi giorni, il maggio 2025 si impone come uno dei più rigidi degli ultimi anni in Antartide. La stazione di Concordia, con la rilevazione di -79,5°C, ha toccato livelli estremi anche per un ambiente già severo.