Gemellini di 8 mesi trasferiti d’urgenza da Napoli a Milano con un C-130J dell’Aeronautica Militare per cure salvavita | FOTO

Un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa si è alzato in volo questa mattina presto per effettuare un trasporto umanitario d’urgenza a favore di due gemelli di soli otto mesi, affetti da una grave patologia. L’intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Napoli per consentire ai piccoli pazienti di raggiungere l’Ospedale Pediatrico “Vittore Buzzi” di Milano per cure specialistiche. L’equipaggio militare ha imbarcato sull’aereo, appositamente allestito per la missione, un’ambulanza e l’equipe medica dell’Azienda Ospedaliera “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ospedale di partenza dei bambini. A bordo anche la madre dei due piccoli.

Il C-130J è decollato dalla base di Pisa alle ore 07:30 locali, dirigendosi verso l’aeroporto di Napoli Capodichino per l’imbarco dei pazienti, dell’equipe medica e del mezzo di soccorso. Successivamente, il velivolo è ripartito alla volta di Milano Linate, dove i gemelli sono stati affidati alle cure dell’ospedale pediatrico designato. La missione si è conclusa poco prima delle ore 13:00, dopodiché il velivolo è tornato alla base di Pisa.