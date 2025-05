Germania, il governo valuta lo stop a un maxi parco eolico nel Mare del Nord: sullo sfondo timori strategici

MeteoWeb

Il governo tedesco starebbe valutando di interrompere la costruzione del parco eolico offshore Waterkant nel Mare del Nord, al largo di Borkum. E’ quanto pubblicato alcuni media tedeschi che citano fonti governative. Secondo quanto trapelato, il ministero della Difesa “sta valutando l’ipotesi di interrompere la costruzione” a causa di “preoccupazioni relative a spionaggio e sabotaggio in seguito all’uso pianificato di turbine e tecnologie di sorveglianza cinesi” che potrebbero consentire di “spiare rotte marittime critiche, accessi ai porti e zone di addestramento militare nel Mare del Nord”. Waterkant sarà sviluppato dalla società Luxcara e sarà dotato di 16 turbine eoliche costruite dal produttore cinese Mingyang Smart Energy, che produrranno energia per circa 400 mila famiglie. Secondo le informazioni, il parco eolico dovrebbe entrare in funzione dal 2028.