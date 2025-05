Germania, ridotti i livelli minimi di stoccaggio di gas per l’inverno: cosa cambia

MeteoWeb

Il governo tedesco ha deciso di ridurre i livelli minimi di riempimento per i depositi di gas in vista del prossimo inverno, approvando un decreto proposto dal ministro dell’Economia uscente Robert Habeck. La nuova normativa, varata dal consiglio dei ministri, abbassa dall’80% al 90% la soglia obbligatoria di stoccaggio da raggiungere entro il 1° novembre per molte strutture. Le precedenti disposizioni, introdotte durante la crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, miravano a garantire approvvigionamenti sufficienti nei mesi invernali anche in caso di interruzioni nelle forniture, utilizzando le riserve come tampone per compensare eventuali fluttuazioni nei consumi. La revisione al ribasso delle citazioni, spiegano fonti governative, consente una maggiore flessibilità negli acquisti, permettendo di approvvigionarsi a costi più contenuti in un contesto di mercato ormai stabilizzato.

