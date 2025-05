Ghiacciaio antartico sorpreso a rubare ghiaccio al vicino

MeteoWeb

Grazie soprattutto al satellite Copernicus Sentinel-1, gli scienziati hanno scoperto che un ghiacciaio in Antartide sta rapidamente sottraendo ghiaccio ai flussi circostanti, a un ritmo mai visto prima. Finora, i ricercatori credevano che questo processo di “pirateria del ghiaccio” in Antartide richiedesse centinaia o addirittura migliaia di anni, ma queste ultime scoperte dimostrano chiaramente che non è sempre così.

Pubblicata oggi su The Cryosphere, la ricerca, in parte finanziata dallo Science for Society del programma FutureEO dell’ESA, rivela che il ghiacciaio Kohler East, a scorrimento rapido nell’Antartide occidentale, ha rubato ghiaccio al suo vicino più lento. Il ghiacciaio Kohler, così come i ghiacciai Pope e Smith, sono tra quelli in più rapida evoluzione nell’Antartide occidentale, con alcuni che si spostano e si assottigliano più rapidamente di altri. Questi ghiacciai si trovano a monte delle piattaforme di ghiaccio Dotson e Crosson.

Il ghiaccio dei ghiacciai Pope, Smith e Kohler confluisce nelle piattaforme di ghiaccio Dotson e Crosson, che galleggiano sul Mare di Amundsen. La velocità con cui il ghiaccio scorre e si scioglie in mare ha implicazioni per l’innalzamento del livello del mare.

Un gruppo di scienziati, guidato dall’Università di Leeds nel Regno Unito, ha esaminato immagini ad alta risoluzione provenienti da satelliti come Sentinel-1, insieme ad altri dati satellitari risalenti al periodo 2005-2022, per comprendere la portata del flusso di 8 flussi di ghiaccio nella regione Pope-Smith-Kohler. Hanno calcolato la velocità del ghiaccio utilizzando una tecnica di tracciamento che misura lo spostamento di elementi visibili, come crepacci o spaccature, sulla superficie del ghiaccio o in prossimità di essa. Nello studio sono stati utilizzati anche i dati sui tassi di assottigliamento del ghiaccio raccolti dalla missione CryoSat dell’ESA. Così facendo, hanno scoperto che 7 flussi avevano accelerato, uno quasi raddoppiando la sua velocità, ma, in netto contrasto, l’altro aveva addirittura rallentato.

Si è scoperto che il ghiacciaio con lo scorrimento più rapido, il Kohler East, si trova proprio accanto a un ghiacciaio con lo scorrimento più lento, il Kohler West. Tuttavia, la differenza di velocità del flusso di ghiaccio non è l’unico aspetto interessante di questa regione vulnerabile. Il team di ricerca ha anche scoperto un significativo cambiamento nella direzione del flusso, che sta facendo sì che il più veloce Kohler East attinga rapidamente ghiaccio dal suo vicino più lento, Kohler West.

I ricercatori hanno scoperto che, in media, i ghiacciai della regione Pope-Smith-Kohler hanno accelerato del 51% dal 2005. Tuttavia, nascoste in questa media, si celano alcune grandi differenze. Quattro ghiacciai hanno accelerato tra il 60% e l’87% nell’arco di 17 anni e, cosa notevole, 6 dei corsi d’acqua hanno raggiunto velocità medie di oltre 700 m all’anno solo nel 2022.

I ghiacciai più rapidi sono stati quelli di Kohler East e Smith West, dove la velocità del ghiaccio è aumentata in media di 32 milioni di metri all’anno nell’arco dei 17 anni del periodo di studio.

Considerando l’impatto del cambiamento climatico, ciò non sorprende affatto, sottolinea l’ESA in una nota. Tuttavia, ciò che sorprende è il fatto che la velocità del ghiacciaio Kohler West sia effettivamente rallentata del 10% nel periodo di studio.

L’autore principale, Heather Selley dell’Università di Leeds, ha spiegato: “Riteniamo che questo rallentamento sia dovuto al fatto che anche Kohler West sembra aver cambiato direzione e si è spostato verso il suo vicino, Kohler East. Questo cambiamento di direzione è probabilmente causato dai tassi di assottigliamento molto diversi nei ghiacciai vicini. Poiché il flusso di ghiaccio di Kohler East scorre e si assottiglia più velocemente durante il suo spostamento, assorbe o “ruba” ghiaccio a Kohler West, che si muove più lentamente. Si tratta di fatto di un atto di ‘pirateria del ghiaccio’, in cui il flusso di ghiaccio viene reindirizzato da un ghiacciaio all’altro e il ghiacciaio in accelerazione sostanzialmente ruba ghiaccio al suo vicino in rallentamento. Sorprendentemente, grazie ai dati satellitari, possiamo vedere che questo sta accadendo in meno di 18 anni, mentre abbiamo sempre pensato che fosse un processo estremamente lungo e lento”.

Questi risultati dimostrano che si sta verificando una notevole accelerazione in questa regione dell’Antartide, dove si registrano i tassi più elevati di assottigliamento e arretramento della linea di galleggiamento.

La linea di galleggiamento è il punto in cui i ghiacciai terrestri si trasformano in piattaforme di ghiaccio e iniziano a galleggiare. Se la linea di galleggiamento si ritira, ciò può causare instabilità e un flusso ancora più rapido della calotta glaciale verso l’oceano.

Anna Hogg, dell’Università di Leeds, ha aggiunto: “I nostri risultati suggeriscono che la ridirezione del flusso di ghiaccio è un nuovo importante processo nelle dinamiche contemporanee delle calotte glaciali, necessario per comprendere gli attuali cambiamenti strutturali nei ghiacciai e la futura evoluzione di questi sistemi. I dati rivelano interazioni mai osservate prima tra le piattaforme di ghiaccio galleggianti e le calotte glaciali terrestri, che influenzeranno il futuro innalzamento del livello del mare e potrebbero influire sui cambiamenti nella massa delle calotte glaciali e delle piattaforme glaciali nel corso del XXI secolo”.

Martin Wearing, coordinatore del Polar Science Cluster dell’ESA, ha affermato: “Questo nuovo studio evidenzia la capacità unica dei satelliti di fornire sia la copertura temporale che spaziale necessaria per valutare i cambiamenti nelle regioni polari. Utilizzando i dati del satellite Copernicus Sentinel-1 e i dati sull’assottigliamento dei ghiacci della missione CryoSat dell’ESA, il team ha svelato la complessa evoluzione del flusso di ghiaccio in una parte dell’Antartide occidentale negli ultimi decenni. Comprendere queste dinamiche mutevoli e ciò che le determina è fondamentale per migliorare le proiezioni sui futuri cambiamenti della calotta glaciale e sul contributo all’innalzamento del livello del mare”.