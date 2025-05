Giappone, gaffe sul riso: si dimette il Ministro dell’Agricoltura

MeteoWeb

Il Ministro dell’Agricoltura giapponese Taku Eto è stato costretto alle dimissioni a seguito di una dichiarazione giudicata inappropriata in un momento di forte tensione economica. Durante un evento di raccolta fondi, Eto ha affermato con tono scherzoso di non acquistare riso “da tempo“, poiché ricevuto in grandi quantità dai suoi sostenitori, al punto da poterlo persino rivendere. La frase ha suscitato indignazione, soprattutto considerando che il prezzo del riso è raddoppiato nell’ultimo anno, aggravando i bilanci delle famiglie giapponesi già colpite dall’inflazione.

L’episodio rappresenta un duro colpo per il primo ministro Shigeru Ishiba, la cui popolarità è in caduta libera in vista delle elezioni per il rinnovo del Senato previste a luglio. Eto, 64 anni, ha annunciato le dimissioni poche ore prima di un delicato confronto parlamentare tra Ishiba e le opposizioni, che da giorni ne chiedevano la testa.

Secondo i media locali, al suo posto potrebbe essere nominato Shinjiro Koizumi, 44 anni, figlio dell’ex premier Junichiro e già Ministro dell’Ambiente. La nomina segnerebbe un possibile tentativo di rilancio dell’immagine del governo in un momento politicamente critico.