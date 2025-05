Giorgia Meloni è arrivata a Samarcanda: dall’energia all’agricoltura, tutti i temi in ballo

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta in Uzbekistan, atterrando all’aeroporto internazionale di Samarcanda, dove è stata accolta dal primo ministro uzbeko, Abdulla Aripov, dal viceministro degli Affari Esteri, Muffazar Madrahimov, dal governatore della Regione di Samarcanda, Adiz Baboyev, e dall’ambasciatore d’Italia a Tashkent, Gabriele Papadia de Bottini. Nella storica città della Via della Seta, il premier incontrerà il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Il bilaterale si terrà domani. Al termine del colloquio, sarà adottata una dichiarazione congiunta per rafforzare il partenariato strategico e consolidare la cooperazione tra le due Nazioni, con un focus su settori prioritari: energia, industria, ambiente e risorse idriche, sicurezza e difesa, governo dei flussi migratori, materie prime critiche, agricoltura sostenibile, supporto alle Pmi, connettività e infrastrutture di trasporto, nonché istruzione superiore, cultura, ricerca e innovazione. Nel corso della visita saranno sottoscritti accordi governativi e intese commerciali in questi ambiti.