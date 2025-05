“Una Giornata Europea Davvero Spaziale”: Luca Parmitano protagonista dell’evento a Roma

MeteoWeb

E’ in programma “Una Giornata Europea Davvero Spaziale”, un evento organizzato dal Parlamento europeo in Italia, dalla Commissione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in programma: Giovedì 30 maggio 2025 dalle 10.30 alle 12.30 presso Europa Experience – David Sassoli, Piazza Venezia 6c, Roma. Protagonista dell’incontro sarà Luca Parmitano, astronauta dell’ESA, che condividerà con il pubblico esperienze, visioni e sfide della sua carriera nello spazio.