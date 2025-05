Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani: all’INT si impara giocando

MeteoWeb

In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani (5 maggio), la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) propone un’iniziativa innovativa e coinvolgente: “Il Percorso delle Mani Pulite”, un gioco interattivo in realtà aumentata pensato per sensibilizzare i visitatori sull’importanza della corretta igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni.

L’esperienza sarà disponibile all’interno del presidio ospedaliero grazie a due grandi poster interattivi (90×140 cm), collocati in punti strategici come, ad esempio, le sale d’attesa del CUP.

I cartelloni riproducono un percorso in stile gioco dell’oca, composto da dieci tappe che rappresentano oggetti e situazioni quotidiane potenzialmente a rischio di contaminazione: dalla maniglia della porta al cellulare, dal carrello della spesa alle banconote, fino ai “superbatteri” resistenti agli antibiotici.

Come funziona

Inquadrando il QR Code presente sul tabellone con il proprio smartphone, gli utenti accederanno a una web app che attiverà la fotocamera.

Puntando poi l’obiettivo sulle diverse icone del poster, sarà possibile visualizzare contenuti multimediali – video, animazioni, infografiche e audio – che spiegano i rischi igienici associati e le buone pratiche per evitarli.

Un quiz interattivo permetterà di testare le proprie conoscenze, mentre una guida illustrata mostrerà come eseguire un corretto lavaggio delle mani

“Abbiamo scelto un approccio ludico e immersivo per coinvolgere le persone su un tema cruciale, ma spesso sottovalutato: l’igiene delle mani è il primo e più efficace gesto per prevenire la diffusione di germi e infezioni, specialmente in ambito ospedaliero”,sottolinea Stefano Salvati, dirigente medico della Direzione Medica di Presidio dell’INT e Presidente del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO).

L’iniziativa si inserisce nell’impegno continuo dell’Istituto nella promozione di comportamenti responsabili per la lotta delle infezioni ospedaliere e la tutela della salute pubblica.

Igiene delle mani, le abitudini

Durante la pandemia da COVID-19 l’abitudine a lavarsi o igienizzarsi le mani è aumentata in modo significativo a livello globale e in Italia, coinvolgendo tutti i gruppi della popolazione, soprattutto operatori sanitari, bambini e lavoratori.

Dopo il picco emergenziale, si è osservata una parziale flessione, ma i livelli attuali di igiene delle mani appaiono più alti rispetto al periodo pre-pandemico. Inoltre, la disponibilità di gel per l’igiene delle mani continua ad essere presente in molti luoghi pubblici, anche se non con i livelli raggiunti durante la pandemia.

