Giornata mondiale dell’igiene delle mani: SIFO sostiene l’iniziativa OMS 2025

Il 5 maggio ricorre la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di sensibilizzare gli operatori sanitari ed i cittadini sull’importanza di attuare sempre una corretta igiene delle mani quale pratica imprescindibile di prevenzione e controllo delle infezioni. Anche la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera – SIFO abbraccia questa iniziativa, e partecipa sostenendo con convinzione i messaggi lanciati dall’OMS, nella certezza che il lavaggio accurato delle mani costituisca una buona pratica semplice ed essenziale per tutti gli operatori sanitari con un impatto rilevante sulla prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e più in generale nei diversi setting di cura.

Quest’anno il messaggio che l’OMS vuole veicolare attraverso la campagna di sensibilizzazione 2025 è: “It may be gloves. It’s always hand hygiene”. Questa frase – sottolinea SIFO – punta l’attenzione sul lavaggio delle mani quale momento imprescindibile per la profilassi delle infezioni. L’uso dei guanti – essenziale e sempre raccomandato nei luoghi della salute – non può e non deve essere pensato come sostitutivo dell’igiene delle mani.

“In questa occasione – fedele alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente – l’OMS punta l’attenzione anche sul sovrautilizzo dei guanti stessi, che può portare a trascurare sia una corretta igiene delle mani, che ad un surplus di costi e di rifiuti sanitari assolutamente evitabile. Infine l’OMS, proprio durante questo 5 maggio, invita tutti i Paesi a implementare il prima possibile e comunque entro il 2026 il monitoraggio e il resoconto sull’adeguatezza del lavaggio delle mani in ambito sanitario quale indicatore di efficacia delle misure di Infection Prevention and Control a livello nazionale. SIFO accoglie questo invito e, attraverso tutti i suoi soci e con la sua presenza all’interno delle strutture sanitarie, conferma di farsi ovunque parte diligente affinché l’igiene delle mani ed il suo monitoraggio siano sempre obiettivi prioritari del SSN”, si legge in una nota.

