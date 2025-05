Giornata del Sollievo: il concerto dell’Arma dei Carabinieri per i piccoli del Bambino Gesù | FOTO

MeteoWeb

Dalla marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri alle sigle dei cartoni animati più amati da bambini e ragazzi. Si è svolta questa mattina presso il Castello dei Giochi della sede del Gianicolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù l’esibizione della banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della XXIV Giornata Nazionale del Sollievo promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Fondazione “Gigi Ghirotti”. Alleviare il dolore, sottoporre i piccoli pazienti a cure o interventi “meno invasivi e dolorosi” è un dovere degli Ospedali pediatrici e un diritto riconosciuto dalla Carta dei diritti del bambino in Ospedale.

Presso il Bambino Gesù dal 2003 è attivo l’Ambulatorio di terapia del dolore che si occupa di curare i sintomi dolorosi di bambini e adolescenti che hanno dolore persistente-cronico in una o più parti del corpo, provocato o meno da una causa biologica nota. Nel 2010 è stato inoltre istituito all’interno dell’Ospedale il Comitato per la gestione del dolore, composto da medici, infermieri e associazioni di familiari dei pazienti, con il compito di studiare, programmare e mettere in atto tutte le iniziative volte a prevenire, alleviare e monitorare il dolore fisico ed emozionale dei bambini, sia durante il ricovero che dopo le dimissioni. Nel 2022 il Bambino Gesù ha inaugurato il Centro per le cure palliative pediatriche di Passoscuro, il primo nel Lazio e il più grande in Italia.

L’iniziativa conferma la vicinanza e solidarietà dell’Arma dei Carabinieri in favore dei piccoli pazienti e, più in generale, l’attenzione che l’Istituzione riserva ai giovani, ai quali verrà dedicato grande spazio – con dimostrazioni e attività ludiche – anche nel “Villaggio Arma” che sarà allestito dal 4 al 6 giugno a Roma, all’interno di Villa Borghese, in occasione dei festeggiamenti per il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.