Giugno inizia con una tempesta geomagnetica: domani l’impatto di una CME, allerta aurora boreale

Una nube di particelle solari ad alta energia (un’espulsione di massa coronale, CME) si sta dirigendo verso la Terra e dovrebbe colpire il nostro pianeta domani 1° giugno. Secondo i modelli previsionali della NASA, l’impatto potrebbe generare forti tempeste geomagnetiche classe G3, in grado di provocare aurore visibili anche a latitudini medie, ben lontano dai poli.

L’evento è stato scatenato da una violenta eruzione sul Sole: oggi, alle 02:05 ora italiana, il gruppo di macchie solari AR4100 – tra i più attivi degli ultimi giorni – ha prodotto un brillamento solare di classe M8.2. Sebbene non classificato come X (la categoria più potente), il flare è durato oltre 3 ore e ha sprigionato un’energia particolarmente intensa e prolungata. Subito dopo l’eruzione, i satelliti SOHO hanno rilevato una CME (espulsione di massa coronale) di tipo “alone”, diretta frontalmente verso la Terra. Le emissioni radio di tipo II, associate alle onde d’urto all’interno della CME, indicano una velocità di circa 1.938 km/s, il che rende l’impatto non solo probabile, ma anche potenzialmente significativo.

Cos’è una macchia solare?

Le macchie solari sono regioni temporaneamente più fredde sulla superficie del Sole, visibili come aree scure rispetto al resto della fotosfera. Sono causate da intense attività magnetiche che inibiscono la convezione del calore. Queste zone sono spesso il luogo di origine di brillamenti e CME.

Cos’è un brillamento solare?

Un brillamento solare è una violenta esplosione di energia causata dal rilascio improvviso di energia magnetica accumulata nell’atmosfera solare. Questi eventi rilasciano radiazioni di ampio spettro, dalle onde radio ai raggi X e gamma, e possono influenzare le comunicazioni satellitari e radio sulla Terra.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche (principalmente protoni ed elettroni) emesso dal Sole. Questo flusso, sebbene meno intenso delle CME, interagisce continuamente con la magnetosfera terrestre ed è responsabile, tra le altre cose, dell’aurora boreale e australe.

Cos’è una CME?

Una CME (Coronal Mass Ejection, espulsione di massa coronale) è un’enorme nube di plasma solare e campi magnetici che viene espulsa nello Spazio durante una tempesta solare. Quando una CME è diretta verso la Terra, può provocare forti perturbazioni magnetiche e danneggiare sistemi satellitari, reti elettriche e radiocomunicazioni.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con il vento solare o con una CME. Le tempeste più intense possono provocare blackout radio, interruzioni di navigazione GPS e spettacolari aurore visibili anche a latitudini insolite.